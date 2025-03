Nella puntata di Da noi… a ruota libera di domenica, 2 marzo, Francesca Fialdini accoglierà nel suo salotto Simone Lunghi, il cosiddetto “Angelo dei Navigli“. L’ambientalista apparirà nel programma insieme ad ospiti come Giancarlo Magalli, I Neri per Caso e Monica Leofreddi. Ma chi è esattamente Simone? Si tratta di un attivista ambientale, diventato noto al grande pubblico per il suo lavoro di pulizia dei Navigli di Milano. Originario di Vigevano, l’uomo ha inizialmente avuto modo di conoscere il canale come istruttore della Canottieri San Cristoforo.

“Volevo insegnare canoa in Trentino, mica a Milano. Credevo fosse torbido e terribilmente sporco. Mi sbagliavo”, ha detto a Il Corriere della Sera il 54enne. Simone ha iniziato recuperando dalle acque piccoli rifiuti e sacchetti, fino a quando un giorno ha trovato una biciletta. Da quel momento, ha deciso di dedicarsi ad una pulizia profonda dei Navigli, spostandosi con una pagaia. Nel 2016, è diventato il custode del canale di Milano, guadagnandosi il soprannome di “Angelo dei Navigli“. Negli anni, ha portato al suo fianco molti volontari, che lo hanno aiutato a recuperare gli oggetti più disparati dal canale.

“Negli anni ho recuperato un centinaio di monopattini, bidoni, un divano a due posti e diversi carrelli, ma ad andare per la maggiore sono i megafoni di plastica dei venditori ambulanti”, ha raccontato Simone Lunghi a Il Corriere della Sera. Addirittura, una volta, ha trovato un braccialetto di Tiffany, che ha deciso di regalare all’ex moglie: “Non si trattava di un ritorno di fiamma, era solo l’unica persona a cui potesse interessare. All’inizio era perplessa, poi si illuminò”. Simone è anche il fondatore dell’associazione “Angeli dei Navigli”, composta da più di 300 volontari che lo aiutano a tenere pulita la città di Milano.

“Abbiamo venti comitati, ripuliamo i parchi e giardini pubblici, abbiamo ridipinto casa Manzoni dopo l’imbrattamento da parte dei writer”, ha spiegato. Per il suo impegno civico, nel 2021 l’ambientalista ha ricevuto l’Ambrogino d’oro, la prestigiosa onorificenza conferita dal comune di Milano. Nel 2023, invece, è stato premiato con la Rosa Camuna, un altro riconoscimento assegnato dalla Regione Lombardia. Adesso, Francesca Fialdini ha deciso di dare ulteriore spazio a “L’Angelo dei Navigli”, ospitandolo nella puntata di Da noi… a ruota libera di domenica, 2 marzo.