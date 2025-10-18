Chi è Simone Margagliotti, l'ex fidanzato di Sonia Barrile e come sono i loro rapporti dopo la rottura a Temptation Island 2025

La storia di Sonia Barrile e Simone Margagliotti è stata una delle più discusse di Temptation Island 2025. Molte le critiche sollevate dal comportamento che Simone ha avuto durante il suo percorso nel reality, dove ha non solo ammesso di aver tradito la fidanzata, ma ha anche baciato una delle tentatrici. Un atteggiamento di fronte al quale Sonia ha potuto solo decidere di chiudere la loro storia, un finale obbligatorio, secondo il pubblico, che ha però vissuto un colpo di scena quando, un mese dopo, Sonia ha annunciato di essere incinta.

La 26enne lo ha scoperto proprio appena concluso Temptation Island, il che l’ha portata a riconsiderare la relazione con Simone e a dargli un’altra chance. Le cose, però, non hanno funzionato, e nell’ultimo appuntamento andato in onda, Sonia ha confermato la fine della relazione con Simone e il desiderio di portare avanti la gravidanza da single. Ma come stanno le cose tra loro oggi?

Simone Margagliotti è l’ex fidanzato di Sonia Barrile di Temptation Island 2025: cosa fa oggi

Nulla è cambiato da quel momento, cosa che d’altronde Sonia ha confermato attraverso i social, rispondendo ai fan con queste parole: “Io penso che il destino abbia scelto di farmi avere un figlio maschio per avere un uomo che mi ami per tutta la vita. L’unica persona che ha davvero sentito il battito del mio cuore battere insieme al suo”. Una stoccata all’ex fidanzato Simone Margagliotti, che ha comunque ancora parte della vita della ragazza per loro figlio. Lui si sta occupando dei lavori necessari per dare una cameretta al bambino quando nascerà, lei porta avanti la gravidanza col supporto della famiglia. In questi mesi, Simone – che ha 29 anni ed è un personal trainer – ha aperto una palestra tutta sua e si occupa della gestione della struttura.