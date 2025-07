Chi è Simone Margagliotti? Il “fidanzato infedele” di Temptation Island 2025 tra meme, flirt in palestra e teorie shock sulla Luna.

Simone Margagliotti ha 28 anni ed è stato uno dei protagonisti più controversi di questa edizione di Temptation Island 2025. Cosa sappiamo su di lui? Il fidanzato di Sonia B si è raccontato molto e ha svelato di essere un personal trainer che ‘grazie’ al suo lavoro ha la possibilità di conoscere e di entrare in contatto con tantissime ragazze. Il suo percorso nel reality di Filippo Bisciglia è stato pieno di rivelazioni scioccanti soprattutto per Sonia B che è venuta a sapere che il ragazzo l’ha tradita durante la loro relazione.

Al momento non si sa molto di più su Simone Margagliotti che al momento sta tenendo i suoi social privatissimi per non spoilerare niente sulla sua vita e sulla sua situazione attuale come da contratto con Temptation Island. Lui come tutti i protagonisti deve evitare di svelare quello che è successo prima del dovuto. In ogni caso, Simone si è distinto per la sua simpatia e per le sue teorie fuori dagli schemi: ai fidanzati ha raccontato di avere tantissime ‘tentazioni’ che gli passano per la testa, soprattutto quando in palestra vede delle belle ragazze.

Temptation Island 2025, la pagella di Simone Margagliotti

“Io sono un bel ragazzo, simpatico, solare. Mi fa piacere quando ricevo gesti da altre persone“, così Simone Margagliotti si è descritto nel programma di Canale 5, svelando di avere dei desideri che vanno oltre a Sonia B.

Ma nel suo percorso a Temptation Island 2025 ci ha fatto sognare con le sue illazioni e teorie, come quella di essere terrapiattista e la sua convinzione sui dinosauri: “L’uomo non è mai andato sulla Luna, come i dinosauri non si sono mai estinti“, ha svelato. Un po’ egocentrico, dato che ha detto che nessuna donna lo ha mai rifiutato, e un po’ sopra le righe, potremmo descrivere Simone Margagliotti come un bel furbetto che però non sa di esserlo (ma su questo non ci mettiamo la mano sul fuoco). Voto al personaggio, 9 per il meme.

