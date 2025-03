Simone Montedoro, chi è e carriera dell’attore: dal teatro alla tv

Nuovo appuntamento con La volta buona oggi pomeriggio su Rai 1; tra gli ospiti di Caterina Balivo troviamo anche Simone Montedoro che, assieme a Claudio Castrogiovanni e Tommaso Cassissa, racconterà il successo dello spettacolo teatrale di cui sono protagonisti Prova a prendermi, il musical. Teatro, cinema e televisione sono diventati il palcoscenico perfetto per Montedoro nel corso degli anni; nato a Roma nel 1973, ha iniziato la sua carriera nei fotoromanzi per poi debuttare come attore teatrale sul finire degli anni ’90.

Grande successo soprattutto in televisione, dove è diventato uno dei più celebri volti delle fiction. Nel 2000 ha recitato in L’avvocato Porta – Le nuove storie, comparendo poi in diversi episodi di Distretto di Polizia, Il commissario Montalbano, Un medico in famiglia, Provaci ancora prof! e Don Matteo. Sempre in televisione, nel corso soprattutto degli ultimi anni, ha preso parte a diversi programmi: nel 2017 è stato concorrente di Ballando con le stelle, nel 2021 a Il cantante mascherato e nel 2023 in Non sono una signora.

Simone Montedoro, il cinema e la vita privata: la compagna Roberta Volpicella

Simone Montedoro ha anche recitato al cinema; nel 2023 è stato diretto da Federico Moccia in Mamma qui comando io, mentre quest’anno è entrato nel cast di Io sono la fine del mondo di Gennaro Nunziante. Capitolo vita privata, l’attore ha vissuto per anni una storia d’amore con l’ex compagna Lara Carnevale, dalla quale ha avuto un figlio di nome Matteo nel 2014.

In seguito alla rottura, Montedoro si è sentimentalmente legato alla compagna Roberta Volpicella, make-up artist della Rai, da cui è nata la figlia Vittoria. La coppia non è sposata ma, come confidato dall’attore in un’intervista a La volta buona a gennaio, il matrimonio potrebbe arrivare presto ma senza fretta: “Perché no! Però piano piano, è un momento molto importante”.

