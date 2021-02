Simone Montedoro, chi è?/ Con la fidanzata Lara Carnevali un’amore oltre l’ostacolo

Simone Montedoro e Lara Carnevali formano una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo periodo. Questo perché il giovane attore sta conquistando il pubblico italiano. Ospite stasera, 15 febbraio, de I Soliti Ignoti il classe 1973 sta affrontando con entusiasmo l‘esperienza de La Caserma dopo che era stato lanciato nella tv che conta grazie al ruolo nella fiction con Terence Hill, Don Matteo. Con la compagna vive a Ibiza anche se, come possibile immaginare, spesso è costretto a tornare in Italia per motivi prettamente professionali. Bello e simpatico piace al pubblico italiano che spera di vederlo sempre più in tv e al cinema.

Simone Montedoro, chi è la fidanzata Lara Carnevali?

Ma chi è la fidanzata di Simone Montedoro? Lara Carnevali è un’atleta italiana nata il 7 ottobre del 1981. Grande appassionata di fitness però ha deciso di rimanere lontana dai fari del mondo dello spettacolo, per questo sappiamo veramente molto poco su di lei se non che ha un fisico modellato grazie allo sport e una lunga chioma bionda che accompagna il suo grazioso volto. Su Instagram ci racconta: “Lo sport ha sempre dettato il ritmo della mia vita andando a scandirne colori ed emozioni. Lo sport riempie il cuore e ti fa crescere. Infine ti fortifica”.



