Simone Montedoro è Francesco De Gregori/ Interpretazione intima a Tale e quale show per ex di Don Matteo

Simone Montedoro è Francesco De Gregori nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021 e questo rischia davvero di portarlo subito in vetta alla classifica. Un look e un fisico che gli permetteranno di assomigliare al cantautore saranno solo la ciliegina sulla torta di un’interpretazione intima e speciale che l’attore porterà sul palco dello show di Rai1 andando dritto a colpire cuore e anima del pubblico, ma riuscirà a fare lo stesso con Loretta Goggi e i temibili giudici del programma di Carlo Conti? Al momento non sappiamo ancora come sarà vederlo sul palco e se cantare lo metterà in agitazione sconvolgendo la sua vita artistica ma sicuramente tutto verrà a galla durante l’esibizione e a quel punto si andrà verso il flop o, magari, verso il successo e i piani alti della classifica come è giusto che sia.

Simone Montedoro è ancora il capitano Giulio Tommasi di Don Matteo

Simone Montedoro è Francesco de Gregori per Carlo Conti e la squadra di Tale e Quale Show 2021 ma mai nessuno dimenticherà il suo capitano per la fiction Don Matteo. L’attore ha fatto davvero tante altre cose prima e dopo la parentesi, lunga per carità, al fianco di Terence Hill, ma alla fine il pubblico ha in mente solo la sua sexy cavalcata in divisa. Il pubblico lo conosce come Giulio Tommasi, capitano dei Carabinieri in Don Matteo, ma ormai il suo personaggio ha lasciato la fiction cinque anni fa salvo farvi ritorno come guest star lo scorso anno. Classe 1973, romano, Simone Montedoro, coltiva una grande passione per la recitazione ma anche per il pugilato e arti marziali che pratica tutti i giorni sognando il mondo del grande schermo, tutto cambierà con Tale e quale show?

