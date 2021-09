Simone Montedoro è Franco Califano a Tale e quale show 2021/ Dimenticherà le parole come con De Gregori?

Simone Montedoro è Franco Califano, continua la linea del cantautorato italiano a Tale e quale show 2021

Simone Montedoro è Franco Califano nella seconda puntata di Tale e quale show 2021. Continua da parte della produzione la linea tracciata nella prima puntata ovvero quella che ha piazzato l’attore famoso per il suo ruolo in Don Matteo, al centro delle interpretazioni legate al cantautorato italiano. Quello su cui si vuole puntare non è solo la sua dote canora ma anche e, soprattutto, quella interpretativa che lo caratterizza in quanto attore.

Questa sera dovrà dare un timbro diverso e un’altra chiave di lettura ad uno come Califano che non solo è molto amato ma è anche molto conosciuto. Questo renderà le cose per Montedoro nuovamente difficili anche se siamo sicuri che tutto filerà liscio a differenza di quanto è successo nella prima puntata in onda venerdì scorso.

Chi ha seguito il programma sa bene che Simone Montedoro a Tale e quale show 2021 ha prestato il volto a Francesco de Gregori ma le cose non sono andate come previsto anche se i giudici hanno deciso poi di graziarlo (e la classifica lo ha dimostrato). Nel talent condotto da Carlo Conti l’attore ha interpretato “Buonanotte Fiorellino” e lui stesso ha ammesso di non aver dormito dall’agitazione, la stessa che forse lo ha fatto emozionare sul palco tanto da dimenticare gran parte delle parole del testo.

I giudici sono stati comunque clementi e lo hanno premiato. Loretta Goggi lo ha giustificato ammettendo che a volte l’emozione tira brutti scherzi mentre Malgioglio ha rilanciato: “Non so se essere Malgioglio o un po’ vipera.. Amo molto Francesco De Gregori e quando canta comunica malinconia, pur facendomi rabbrividire di gioia. Tu però questo non l’hai fatto trasparire…”. Anche Panariello alla fine lo ha graziato e in classifica Montedoro si è posizionato al terzultimo posto (solo Izzo e Parietti hanno fatto peggio di lui).



