Simone Montedoro è Julio Iglesias a Tale e Quale Show/ Movenze e cadenza spagnola le maggiori insidie

Per Simone Montedoro sarà un dura sfida imitare Julio Iglesias?

Simone Montedoro, nella puntata di oggi venerdì 22 ottobre di Tale e Quale Show 2021, dovrà imitare Julio Iglesias, molto probabilmente sulle note di “Se Mi Lasci Non Vale”, brano risalente al 1976. Sicuramente Simone dovrà fare un duro lavoro per diventare tale e quale ad Iglesias, ma magari sarà la volta buona dove non rimarrà deluso dalla propria esibizione! Innanzitutto, per una corretta imitazione di Julio Iglesias, Simone dovrà essere in grado di imitare la cadenza spagnola e l’interpretazione melodica del cantante. Iglesias inoltre, durante le sue esibizioni era solito allungare le frasi finali dei testi delle canzoni: altro elemento sul quale Simone Montedoro dovrà concentrarsi.

L’attore dovrà poi prestare particolare attenzione alle movenze caratteristiche del cantante spagnolo. Il team dei make up artist, dovrà svolgere molto lavoro per snellire i tratti somatici di Simone Montedoro e renderlo quanto più somigliante a Julio Iglesias.

Simone Montedoro, quando ha interpretato Venditti: i commenti dei giudici e la classifica finale a Tale e Quale Show 2021

Nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2021 Simone Montedoro si è esibito per primo, con la sua imitazione di Antonello Venditti. La canzone proposta è “Notte prima degli esami”, uno dei brani più famosi dell’autore, risalente al 1984. Con questa imitazione, Montedoro è riuscito a farci tornare un po’ adolescenti, citando le parole del conduttore Carlo Conti. Montedoro è sempre molto insicuro e auto critico pensando alle proprie imitazioni, ma in Venditti è stato davvero molto bravo. Positivi anche i commenti sui social, soprattutto su Twitter, dove basta digitare semplicemente il nome dell’attore sulla barra di ricerca per poter leggere tantissimi complimenti per l’esibizione, ma anche tante critiche indirizzate alla giuria. Infatti, i fan del programma avrebbero voluto vedere Montedoro più in alto in classifica, alcuni lo desideravano vedere anche sul podio! Sicuramente anche il pubblico in studio ha gradito l’esibizione, vista l’acclamazione generale. Poi si sa, quando ci si esibisce per primi, si ha sempre il “compito” di dover rompere il ghiaccio e l’emozione gioca un ruolo davvero importante. A livello estetico, sicuramente il team composto da truccatori e costumisti ha fatto davvero un ottimo lavoro, perché Simone sembrava davvero identico a Venditti! Per quanto riguarda l’esibizione, a livello vocale è stato ineccepibile, proprio come ha dichiarato Loretta Goggi, nonostante ci siano state delle piccole imperfezioni che però non hanno influito in modo eccessivo sulla performance. La Goggi si è espressa anche sulla somiglianza tra il vibrato di Montedoro e quello dell’artista originale, Venditti, complimentandosi con l’attore.

Simone Montedoro ha ottenuto commenti positivi anche dagli altri giudici: Panariello che lo ha descritto come una sorpresa continua, un imitatore che migliora di puntata in puntata; Vincenzo Salemme che ha sottolineato la bravura dell’attore durante l’esibizione. Le uniche critiche, sono purtroppo giunte da Malgioglio, che però sembra trovare errori in tutte le esibizioni di ogni singolo concorrente. Malgioglio ha infatti dichiarato di aver trovato monocorde Montedoro, paragonandolo alla tecnica perfetta di Venditti. Ha criticato anche il timbro di Simone, ma quest’ultimo fortunatamente ci ha riso sopra. Chiudendo gli occhi, comunque, si può affermare tranquillamente che è stata un’esibizione molto simile a quella originale di Antonello Venditti e le differenze erano minime. Nella classifica finale, sommando tutti i voti (giuria, concorrenti e voti social), Simone Montedoro si piazza all’ottavo posto, con 40 punti.

