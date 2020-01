Simone Montedoro/ Il capitano Tommasi ha sconfitto il tumore (Don Matteo 12)

Simone Montedoro torna a vestire i panni del capitano dei Carabinieri Giulio Tommasi. Accadrà in una delle puntate di Don Matteo 12, la nuova stagione della celebre fiction targata Rai Uno in onda a partire dalla prima serata di oggi, giovedì 9 gennaio 2020. Un ritorno davvero gradito al pubblico televisivo, che ha sempre apprezzato l’operato dell’attore al fianco di Nino Frassica, nonostante la pesante eredità lasciatagli dal suo predecessore, Flavio Insinna (alias capitano Anceschi). Entrato in punta di piedi nel cast di uno degli sceneggiati più seguiti di sempre, Montedoro ha saputo ritagliarsi un ruolo via via sempre più prestigioso, tanto che il suo addio a “Don Matteo” scatenò polemiche e tristezza sui social network, con milioni di utenti che maldigerirono la decisione. Un tuffo nostalgico nel passato che diventa attuale, dunque, non potrà che scaldare i cuori dei fedelissimi (è il caso di dirlo) di Don Matteo, smaniosi di riabbracciare il capitano Giulio Tommasi e di essere aggiornati su quanto è accaduto nella sua vita “nel periodo non collegato”, per ricorrere a una citazione radiocronistica.

SIMONE MONTEDORO: CHI È GIULIO TOMMASI

Interpretato da Simone Montedoro, Giulio Tommasi è il capitano dei Carabinieri di Gubbio prima e di Spoleto poi, entrato nell’Arma per seguire le orme del padre, il generale Luigi Tommasi, dal quale tuttavia rifiuta ogni possibile raccomandazione che lo aiuti nella carriera. Sul lavoro, conduce le indagini con severità e imparzialità, accusando l’interlocutore alla luce delle prove raccolte e puntando a farlo cedere e confessare. Non solo: Tommasi non tollera le interferenze di Don Matteo, anche se finirà poi per rivolgersi proprio al curato in alcune delicate situazioni personali. Da sottolineare, inoltre, il rapporto con il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), del quale sposerà la figlia Patrizia, la quale, tuttavia, perirà in un incidente automobilistico a cavallo dell’ottava e della nona stagione, lasciando Tommasi solo con la loro figlia, la piccola Martina. L’amore, però, tornerà a bussare alle porte del cuore del capitano, grazie all’arrivo in città di Lia Cecchini, la nipote del maresciallo, con la quale, dopo un lungo tira e molla, si fidanzerà e convolerà a nozze, ottenendo sul lavoro una promozione e il trasferimento.

SIMONE MONTEDORO: HA SCONFITTO IL LINFOMA DI HODGKIN

Simone Montedoro, per tutti il capitano Giulio Tommasi di Don Matteo, si è distinto sul piccolo schermo anche per altri lavori o partecipazioni, fra cui l’esperienza sulla pista da ballo a “Ballando con le Stelle 2017”. L’attore romano, nato nel 1973, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con alcune apparizioni sui fotoromanzi cartacei, per poi dedicarsi all’universo teatrale e agli spot pubblicitari in televisione. Ha recitato, successivamente, in numerose fiction, come “Un medico in famiglia”, “Distretto di Polizia”, “Il commissario Montalbano”, “L’Isola”, “Sotto Copertura”, “Matrimoni e altre follie” e, ovviamente “Don Matteo”. Nella vita di tutti i giorni è un grande appassionato di sport, con particolare riferimento alla boxe e alle arti marziali e condivide la quotidianità con Lara Carnevale, che nel 2014 lo ha reso padre di un maschietto. In passato, avrebbe avuto anche un breve flirt con Manuela Arcuri, subito interrotto dalla stessa showgirl. La battaglia più importante, Simone Montedoro l’ha vinta contro la malattia: colpito nel 2004 dal tumore (linfoma di Hodgkin), l’attore è riuscito ad avere la meglio e a sconfiggere il mostro.



