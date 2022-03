Simone Montedoro/ La malattia, la fidanzata Lara Carnevale e il flirt con la Arcuri

Simone Montedoro è il protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti. Il celebre attore è il nuovo ospite di Amadeus e cercherà di individuare il parente misterioso di questa sera in modo da aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Protagonista di fiction famose come Il commissario Montalbano, Don Matteo e Distretto di polizia, lo è stato spesso anche delle riviste patinate.

Montedoro è stato infatti spesso protagonista di gossip come quello che, nel 2012, lo ha visto al fianco di Manuela Arcuri. Tra i due c’è stata una breve storia d’amore dopo la quale è arrivato per Simone un periodo molto difficile. L’attore ha dovuto fare i conti con una diagnosi terribile: quella di un tumore maligno, per la precisione del linfoma di Hodgkin.

Simone Montedoro, chi è la fidanzata Lara Carnevale

È seguito per Simone Montedoro un periodo lontano dai riflettori e dalle telecamere, durante il quale si è dedicato alle cure, vincendo alla fine la malattia e tornando sui set delle fiction. Tornando alla vita amorosa, oggi è legato all’atleta Lara Carnevale. I due sono molto riservati, è per questo che pochi sono i dettagli noti su questa storia. Al momento non sono ancora sposati: “Prima, il matrimonio era un viaggio che ti dava l’indipendenza. Adesso c’è la convivenza. Questo passaggio si è trasformato. Il matrimonio è diventato anche più importante. Deve essere fatto con amore“, aveva dichiarato a TvBlog qualche tempo fa l’attore.

