Simone Montedoro/ “Mio figlio di 5 anni è la mia vita, il mio ritorno a Don Matteo”

Simone Montedoro presente quest’oggi negli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno condotto magistralmente dalla padrona di casa, Eleonora Daniele. Il noto attore italiano, famoso in particolare per la sua recitazione nella fiction per la tv pubblica, Don Matteo, si è raccontato così: “Ritorno a Don Matteo, non so quando ripartirà ma credo prima di gennaio, mi hanno chiesto di partecipare solo alla terza puntata per il ritorno del capitano. Non era difficile comunque rientrare dopo cinque stagioni. Mio figlio si chiama Matteo, casualmente, perché il nonno materno si chiamava Matteo. Dicono sia nome un po’ folle, ma porta bene”.

SIMONE MONTEDORO A STORIE ITALIANE

In studio passano quindi le foto della sua famiglia: “Matteo è la mia nuova vita, ha cinque anni, io vivo un po’ lontano da lui ma quando posso torno”. Montedoro è al teatro in questi giorni con l’Uomo Ideale: “Esiste l’uomo ideale? – domanda l’attore a Eleonora Daniele – se venite a teatro lo scoprirete”. E poi anche un film: “Il 14 ottobre uscirà Destini con Stefano Pesce e molti altri attori, ringrazio chi ha permesso la realizzazione di questa pellicola, nonché la regione Veneto, è la storia di due amici che si ritrovano dopo tempo”.

