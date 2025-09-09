Simone Montedoro è uno dei nuovi personaggi della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, quale ruolo svolte e altre novità della soap.

Dopo una lunga attesa da parte dei suoi tantissimi fan Il Paradiso delle Signore è tornato su Rai Uno da ieri con una nuova stagione che catturerà sicuramente l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutte le novità e i colpi di scena della decima stagione, l’amatissima soap opera viene trasmessa come al solito su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 ed è disponibile anche sul sito streaming Raiplay.

Anticipazioni Beautiful 10 settembre 2025/ Eric sta meglio, RJ organizza una sorpresa per Luna

I telespettatori hanno già conosciuto Fulvio Rinaldi, un nuovo personaggio approdato nel cast de Il Paradiso delle Signore nei panni di nuovo magazzinieri, ruolo interpretato dall’attore Simone Montedoro. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni il noto attore si è lasciato sfuggire alcune informazioni sul suo personaggio definendolo un uomo riservato e gentile ma molto determinato.

Anticipazioni Un posto al sole 9 settembre 2025/ Mariella e Guido vicini, ma i dubbi continuano

Simone Montedoro parla del suo personaggio: le altre novità de Il Paradiso delle Signore

L’attore ha raccontato che il nuovo magazziniere de Il Paradiso delle Signore ha lasciato la sua città, Roma, per amore. Dopo aver aperto una ditta di bottoni è diventato un noto imprenditore di successo ma ha poi dovuto fare i conti con la morte della moglie e il fallimento della sua attività, avvenimenti che lo hanno non poco stravolto.

Fulvio Rinaldi con la sua determinazione ha deciso di andare avanti nel tentativo di superare ciò che gli è successo, ha quindi accettato il lavoro di magazziniere. Di sicuro il suo ruolo non passerà inosservato nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore e probabilmente si renderà protagonista di interessanti vicende. Simone Montedoro però non è l’unico volto nuovo, altri personaggi infatti sono approdati nel cast della soap opera. Di chi si tratta? Iuliana Calcatinci vestirà i panni di Caterina Rinaldi, Valentina Ghelfi quelli di Greta Marchesi, Elia Marangon interpreterà il ruolo di Ettore Marchesi e Mirko Lorusso quello di Johnny Pastore. Di sicuro le novità non mancheranno e lasceranno spesso a bocca aperta i telespettatori.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10, puntata 9 settembre 2025/ Umberto sempre più vicino a Odile