Simone Montedoro torna a Don Matteo/ Il Capitano Tommasi senza memoria…

La puntata più attesa della dodicesima stagione di Don Matteo è arrivata. Questa sera, in prima serata su Raiuno, andrà in onda un nuovo episodio di Don Matteo 12 dal titolo “Ricordati di santificare le feste”. Si tratta di una puntata che i fans della fiction interpretata sin dalla prima puntata da Terence Hill e Nino Frassica aspettano da tempo. Il motivo? Il ritorno di Simone Montedoro che, questa sera, tornerà a vestire i panni dell’amatissimo Capitano Tommasi. L’ultima puntata di Don Matteo che ha avuto come protagonista il capitano Tommasi risale all’ultimo episodio della decima stagione, trasmesso il 14 aprile 2016. In Don Matteo 11, infatti, c’è stato l’addio di Simone Montedoro e del Capitano Tommasi. Al suo posto è arrivata il capitano Anna Olivieri interpretata da Maria Chiara Giannetta. Il cambiamento è stato accettato dai fans della fiction che, però, continuano ad amare il Capitano Tommasi che, questa sera, tornerà a Spoleto riformando la divertente coppia con il maresciallo Cecchini.

SIMONE MONTEDORO, IL SUO CAPITANO TOMMASI TORNA A DON MATTEO

Il ritorno a Spoleto del Capitano Tommasi darà vita a momenti divertenti e imperdibili. Insieme al maresciallo Cecchini, infatti, l’amatissimo Capitano tornerà a girovagare per le strade di Spoleto convinto di essere ancora il capitano dei carabinieri della città e di essere sposato con la PM Bianca Venezia. Tornare sul set di Don Matteo, per Simone Montedoro, è stato bellissimo come ha spiegato lo stesso attore ai microfoni di Storie Italiane. “Il capitano Giulio Tommasi ci sarà, ma sono nella terza puntata di Don Matteo 12. Ho recitato in cinque stagioni della fiction, rientrare nel cast non è stato difficile. Don Matteo è una grande famiglia: ho rivisto amici e colleghi. E’ stato un grandissimo piacere”, ha raccontato qualche mese fa ai microfoni di Eleonora Daniele. Quella di questa sera, dunque, sarà l’ultima presenza di Montedero nella fiction campione d’ascolti di Raiuno.

