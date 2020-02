Simone Montedoro/ “Che risate sul set con Vanessa Incontrada” (Come una madre)

Simone Montedoro è uno dei protagonisti di “Come una madre”, la nuova fiction targata Rai ai nastri di partenza su Rai 1 e che vede l’attore capitolino recitare accanto a Vanessa Incontrada: il 46enne interprete divenuto celebre soprattutto per la sua parte nella serie tv “Don Matteo” in cui interpreta il ruolo del capo dei Carabinieri vestirà i panni di Lino Vargas, ovvero l’ex marito della protagonista Angela (un’assistente sociale che dopo la separazione ha dovuto subire il trauma della morte del proprio bimbo, decidendo così di tornare sull’isola dove si trova la sua casa natia per provare a ricostruirsi una vita: e dalle note disponibili sulla trama (svelate nell’intervista a questo link) e in cui si svelano alcuni intrecci della fiction che si appresta a sbarcare sulla rete ammiraglia del servizio pubblico si apprende che Montedoro impersona un uomo che si è allontanato da Angela proprio per via della perdita del figlio Matteo, anche se altre ombre gravano sul suo passato: infatti Vargas è figlio di Gugliemo, un faccendiere non propriamente specchiato e dalle molte influenze, da cui lo stesso Lino ha cercato gradualmente di prendere le distanze.

SIMONE MONTEDORO PARLA DEL SUO RUOLO IN “COME UNA MADRE”

E in una intervista concessa in quel di Viale Mazzini a seguito della presentazione ufficiale della fiction “Come una madre”, Simone Montedoro ha parlato del suo ritorno sul piccolo schermo in un prodotto seriale più ‘serio’ rispetto ai toni lievi e anche più scanzonati di “Don Matteo”: “Si tratta di una serie molto drammatica ma che racconta comunque cose che purtroppo avvengono nella realtà” ha raccontato. “Nella fiction io sono Lino, spesso vittima del suo padre-padrone, e che dopo la perdita del figlio si separa da Angela” ha aggiunto l’attore spiegando che però a un certo punto proprio Angela si rivolgerà a lui, ma senza ‘spoilerare’ troppo su cosa succederà. “Mi sono molto trovato bene a lavorare con Vanessa e spero che in futuro di poter fare altre cose con lei” ha aggiunto Montedoro, spiegando pure che, essendo padre di un bimbo di 5 anni, è stato molto aiutato ad entrare nel suo ruolo, anche se… “Sapete che io e Vanessa siamo due attori molto ironici per questo nei primi ciack sono uscite fuori anche delle ‘papere’…”.

“ADDIO ITALIA, ORA VIVO A IBIZA PERCHE’…”

E proprio di famiglia (e del suo andirivieni da Ibiza, dove ora vive) ha parlato Simone Montedoro di recente raccontando la sua vita di pendolare da oramai tre anni tra Italia e Spagna: dalle colonne del magazine “Diva & Donna”, infatti, il 46enne attore ha confessato alla sua intervistatrice di essere un sorta di uomo con la valigia e che il vivere a Ibiza è “un piccolo sacrificio che faccio perché lì si sta bene e presto compreremo anche la nostra casa dei sogni”. Uno dei protagonisti di “Come una madre” ha raccontato infatti che la scelta non è stata un vezzo ma è dipesa dalla volontà di venire incontro alle esigenze della moglie Lara, istruttrice di Gyrotonic e col vantaggio che ora il logo figlio Matteo sta imparando anche la lingua spagnola. “Sono luoghi più a portata d’uomo: io lascio giocare mio figlio in cortile senza troppe ansie, una cosa che succedeva anche in Italia fino a 25 anni fa…” ammette con una punta di amarezza Montedoro prima di accennare al fatto che un giorno gli piacerebbe allargare la famiglia. E sul fronte lavorativo? “Con la mia agenzia ci stiamo muovendo in Spagna per delle collaborazioni: però devo tanto a “Don Matteo” che mi ha dato popolarità e tornare sul set è stato emozionante” ha ammesso, confessando che però un giorno vorrebbe recitare in un film d’autore per provare qualcosa di nuovo nella sua carriera.



