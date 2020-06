Simone Muratore/ L’esordio in Serie A con la Juventus prima del passaggio alla Dea

Considerato uno dei talenti italiani più cristallini degli ultimi anni, Simone Muratore ha fatto il suo esordio in Serie A ieri sera nella partita tra la sua Juventus ed il Lecce. Il match è finito 4-0, gara senza storia, ma per il 22enne sarà un match da ricordare per il battesimo nel massimo campionato italiano, arrivato dopo quello in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Centrocampista duttile, in grado di giocare anche da centrale difensivo, il giovane cuneese resterà ancora per poco a Torino: nel suo futuro c’è l’Atalanta, che ha intravisto in lui caratteristiche da futuro grande giocatore. La cura Gasperini potrebbe consentirgli un grande salto di qualità, anche se le cifre dell’operazione hanno fatto storcere il naso a molti…

SIMONE MURATORE: L’ESORDIO IN SERIE A PRIMA DELL’ATALANTA…

Protagonista con la Juventus Under 23 in Serie C, 15 presenze e un gol in questa stagione, Simone Muratore è un grande talento ma ha dovuto fare i conti con un rallentamento causato dagli infortuni fisici. Le sue qualità cristalline sarebbero sbocciate ben prima, infatti, senza l’infortunio al ginocchio patito nella stagione 2015-2016, che ha ritardato il suo exploit di almeno una stagione. La Dea ha dimostrato di voler puntare sulle sue qualità ed ha messo sul piatto ben 8 milioni di euro per il suo cartellino: cifre importanti per un 22enne che ha appena esordito in Serie A, ma la dirigenza bergamasca in passato ha dimostrato di saper individuare i talenti. 8 milioni potrebbero dunque sembrare tanti, magari ad hoc per una plusvalenza salva bilancio, ma Simone Muratore ha tanto, davvero tanto, da dire…



