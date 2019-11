Simone, nuovo cavaliere trono over/ Uomini e Donne: tre dame e… tanta confusione!

Come proseguirà la puntata del trono over di Uomini e Donne? È probabile che la parentesi dedicata al nuovo cavaliere Simone, possa andare in onda domani e non oggi. Nell’attesa di scoprirlo, vedremo cosa accadrà e cosa è accaduto tra l’uomo e le sue “pretendenti”. Nel corso della registrazione che vedremo “snocciolarsi” in questa settimana, Simone sarà a confronto con tre donne: le due Valentina e Deborah. L’uomo preciserà subito con la prima: “Tu mi hai detto chiaro e tondo: se dovessi non baciare me è come voler dire che mi hai già scartato”. Ne verrà alla luce un lungo dibattito che metterà in mezzo anche le altre due signore presenti. La scorsa settimana, Maria De Filippi ha presentato al pubblico proprio Simone, giovane e affascinante cavaliere dagli occhi chiari che potrebbe creare delle dinamiche non da poco. Ed infatti, fin dalle primissime battute ha “conquistato” ben 4 dame differenti.

Uomini e Donne: Simone fa impazzire tutte!

Simone si è limitato ad affermare di essere particolarmente emozionato di trovarsi al centro dello studio, aggiungendo poco altro di lui. Le donne in studio sono state immediatamente affascinate da lui, soprattutto Valentina (la veterana del trono over), Deborah, l’altra Valentina e Simonetta. “E’ molto emozionante avervi tutte e quattro qui” – ha spiegato il nuovo cavaliere dopo avere chiesto i numeri di telefono di Debora e Valentina F per approfondire la conoscenza. “Poi mi è stato chiesto il numero da altre persone e ho pensato che fosse giusto conoscere anche Simonetta e l’altra Valentina. Mi sono visto con Simonetta, Valentina e Debora mentre con l’altra Valentina ci siamo sentiti solo al telefono. È stata una settimana impegnativa, ma è stata importante per quello che cerco io perché sto cercando un carattere e non solo una bellezza fisica anche perché sono tutte bellissime”, ha raccontato lui la scorsa settimana. “Simone hai intenzione di frequentare tutte e quattro o hai già una preferenza?”, ha chiesto Maria De Filippi. “Mi sono già fatto un’idea e voglio continuare a conoscere le due Valentine e Debora”, ha concluso. Cosa succederà oggi pomeriggio?

