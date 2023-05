Simone Pafundi, show in Italia-Brasile/ Video, le magie del ‘Messi italiano’

Simone Pafundi è stato uno dei grandi protagonisti durante il big match fra Italia e Brasile valevole per il Mondiale Under 20, sfida vinta dalla compagine azzurra con il risultato di tre reti a due. Simone Pafundi, classe 2006 di proprietà dell’Udinese, ha realizzato l’assist per il gol del momentaneo 2 a 0 italiano, e nel complesso è stato protagonista di un’ottima prova che ovviamente non può che far felici i tifosi dell’Under 20 e nel contempo quelli della società bianconera.

Simone Pafundi è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport poco prima dell’appuntamento mondiale, e commentando i paragoni che lo affiancano a Messi e Maradona ha spiegato: “Credo che in questi casi si tenda a esagerare, ho soltanto 17 anni, tutte queste discussioni intorno a me sono iniziate troppo presto. Quando le sento però le prendo come uno stimolo per darci dentro, e dimostrare quello che valgo”. Parole sagge quelle del giovane nazionale, che come detto sopra, è reduce da una prestazione molto convincente contro il Brasile, così come il resto della squadra allenata dal commissario tecnico Carmine Nunziata. L’Italia ha segnato tre gol nel giro di soli 24 minuti, tramortendo di fatto la compagine brasiliana, che ricordiamo è una delle grandi favorite per la vittoria finale del torneo.

SIMONE PAFUNDI SHOW IN ITALIA-BRASILE: LA CRONACA DEL MATCH

Ad aprire le marcature è stato Marco Prati, centrocampista di proprietà della SPAL, all’undicesimo minuto di gioco. Dopo di che è stato il capitano Cesare Casadei, attaccante di proprietà del Chelsea e attualmente in prestito al Reading, a salire in cattedra, realizzato la rete del due a zero, su assist appunto di Simone Pafundi, e quindi il momentaneo tre a zero. A nulla sono valse le reti al 72′ e 87′ di Marcos Leonardo, visto che i campioni del Sud America di categoria non sono riusciti a pareggiare l’incontro, permettendo così all’Italia di portare a casa tre punti molto preziosi.

