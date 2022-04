Simone Pontesilli compagno Ferzan Ozpetek/ “Non è mio marito, ma compagno di vita”

Il noto regista Ferzan Ozpetek con i suoi lavori cinematografici ha conquistato la fama attraverso i suoi film conosciuti in tutto il mondo come Le fate Ignoranti (2001), Saturno Contro (2007) e tanti altri. Nell’ultimo periodo il regista ha preparato una serie televisiva omonima al suo film del 2001, attesa per il 13 aprile sulla piattaforma di streaming Disney Plus.

Il regista è sentimentalmente impegnato con il suo compagno Simone Pontesilli da quasi 20 anni. La relazione tra i due è stata coronata con il matrimonio avvenuto il 27 settembre 2016 nella sala del Campidoglio a Roma.

Simone Pontesilli, compagno di Fezan Ozpetek

Sul suo matrimonio con Simone Pontesilli, Ferzan Ozpetek ha dichiarato durante un’intervista ad Huffington Post: “Sposato non è esatto: non c’è il matrimonio in Italia. Detesto quando mi dicono suo marito. Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio”.

Simone Pontesilli è anche una fonte di ispirazione per Ozpetek, infatti, l’uomo è al centro del secondo romanzo del regista intitolato “Sei la mia vita”. I due sono molto riservati e non amano condividere foto della loro intimità di coppia su Internet per vivere il proprio amore lontano dagli occhi indiscreti e dal gossip, anche se non rinunciano a presentarsi insieme in occasione di impegni ufficiali o serate di gala.

