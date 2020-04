Simone Pontesilli, marito Ferzan Ozpetek/ “E’ un compagno di vita e di viaggio”

Pubblicità

Simone Pontesilli è il marito di Ferzan Ozpetek, il regista turco ospite della nuova puntata di “Domenica In” di Mara Venier in onda domenica 19 aprile 2020 su Raiuno. Un amore lungo 18 anni quello che lega Simone a Ferzan, che hanno cercato sempre di vivere la propria relazione lontani dal clamore mediatico e dalle luci dello spettacolo. Il regista, proprio nel salotto di Mara Venier alcuni mesi fa, aveva raccontato del suo rapporto speciale con Simone. La vita con Simone, Ferzan ha deciso di raccontarla e condividerla nei suoi film come ha raccontato alla zia Mara a cui ha rivelato: “sono legato molto a ‘Le fate ignoranti’ e ‘Saturno contro’ che abbiamo girato a casa nostra”. Ogni pellicola di Ferzan racconta aneddoti della sua vita privata con il marito, ma anche delle sue amicizie; basti pensare alla scelta di girare “La Dea Fortuna” nel quartiere Palestrina di Roma dove il suo amore è cresciuto. Una storia d’amore che prosegue da anni, ben 18 anni come ha detto il regista che però proprio dalla zia Mara ha precisato: “sono molto contento perché lui si raccomandava a me, ‘se ti dicono marito non ti arrabbiare come sempre’. Quando mi dicono marito io dico ‘le donne hanno i mariti’ io ho un compagno di viaggio, il viaggio è la vita, perché non vorrei mai imitare altre… Ho una mia mentalità, penso che nella vita sia importante avere un compagno o una compagna di viaggio”.

Ferzan Ozpetek: su Simone Pontesilli e i figli

Ferzan Ozpetek e Simone Pontesilli sono innamorati da circa 18 anni. Un amore che li ha spinti anche a suggellare la loro unione con un matrimonio celebrato in gran segreto con pochissime amici intimi; una decisione fortemente voluta da entrambi che hanno sempre preferito mantenere un profilo discreto e riservato sulla loro vita di coppia. Del resto il regista ci ha sempre tenuto a precisare che il loro è un grande amore senza bisogno di etichette proprio come lo sono i suoi film. L’ultima sua fatica cinematografica è “La Dea Fortuna” su cui ha rivelato a Vanity Fair: “è un film sull’amore, punto. I protagonisti sono due uomini, ma la storia non sarebbe cambiata se avessi scelto due donne oppure un uomo e una donna. L’augurio è che si cominci a parlare di genitorialità a prescindere dalle scelte sessuali”. Parlando di genitorialità, il regista turco ci ha tenuto a precisare che al momento lui e il suo compagno Simone non hanno alcuna intenzione di avere un figlio: “crescere un figlio comporta delle responsabilità che non sono pronto ad assumermi. Per questo anni fa ho declinato la proposta di un’amica che voleva fare un bambino con me. Sono però favorevole alla libertà individuale: io personalmente non opterei per la maternità surrogata, ma non giudico chi lo fa”.



