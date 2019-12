Simone Pontesilli, marito Ferzan Ozpetek/ “Non è un marito, ma un compagno di vita”

Simone Pontesilli è il marito di Ferzan Ozpetek, il regista turco nelle sale cinematografiche con il nuovo film “La dea Fortuna”. Il film con protagonisti Edoardo Leo e Stefano Accorsi non è un film sui gay, ma un film sull’amore come ha precisato il regista dalle pagine di Vanity Fair. “È un film sull’amore, punto. I protagonisti sono due uomini, ma la storia non sarebbe cambiata se avessi scelto due donne oppure un uomo e una donna. L’augurio è che si cominci a parlare di genitorialità a prescindere dalle scelte sessuali” ha detto Ferzan che da diciotto anni è felicemente innamorato del compagno Simone. Un amore importante di cui però si conosce davvero poco, visto che la coppia pur non disdegnando gli impegni mondani preferisce tenere il massimo riserbo sulla loro vita privato. Simone c’è sempre: nelle prime dei film di Ferzan fino agli impegni ufficiali pur mantenendo sempre un profilo basso.

Chi è Simone Pontesilli, il marito di Ferzan Ozpetek

Si conosce davvero poco di Simone Pontesilli, il marito di Ferzan Ozpetek con cui è legato da circa diciotto anni. Un amore vissuto lontano dal clamore mediatico per scelta e per riservatezza. Anche sul matrimonio si conosce davvero poco: la coppia si è sposata con una cerimonia intima e riservata rivelata solo dopo dal settimanale Chi. Del resto come ha raccontato lo stesso regista dalle pagine dell’Huffington Post non ama la definizione di marito: “Sposato non è esatto. Detesto quando mi dicono “suo marito”. Ogni volta rispondo sempre che il marito ce l’hanno le donne, non io. Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio”. Al momento Simone e Ferzan non hanno intenzione di aumentare la famiglia considerando anche il pensiero del regista sulla genitorialità: “crescere un figlio comporta delle responsabilità che non sono pronto ad assumermi. Per questo anni fa ho declinato la proposta di un’amica che voleva fare un bambino con me. Sono però favorevole alla libertà individuale: io personalmente non opterei per la maternità surrogata, ma non giudico chi lo fa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA