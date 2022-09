Simone Riva, ex fidanzato di Elenoire Casalegno/ “La conquistai con una bugia…”

Simone Riva, ex fidanzato di Elenoire Casalegno e oggi migliore amico della showgirl, è intervenuto insieme a lei a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. I due hanno raccontato che si fidanzarono quando lei aveva 17 anni e io 15: “Eravamo ragazzini, poi siamo rimasti amici. La nostra amicizia, a un certo punto, è terminata e lui è diventato mio fratello”, ha commentato la showgirl. A provarci per primo è stato Simone: “Per primo tentai di conquistarla, ma poi il nostro rapporto è finito in caciara. Anche adesso siamo cane e gatto, ci massacriamo su qualunque cosa”.

SWAMI ANACLERIO, FIGLIA DI ELENOIRE CASALEGNO/ "Stava morendo, parto d'urgenza..."

SIMONE RIVA ED ELENOIRE CASALEGNO: “LA CONQUISTAI IN MANIERA DIVERTENTE”

Nel prosieguo dell’intervento congiunto a “Oggi è un altro giorno”, Simone Riva ha raccontato come fece capitolare Elenoire Casalegno: “La conquistai in maniera molto divertente. Lei era la fidanzata di un mio amico, poi loro si sono lasciati e io l’ho ricontattata due mesi dopo per salutarla. Le chiesi se fosse single e lei mi fece la stessa domanda, ma io ero fidanzato con la mia ragazza di quel periodo. Nonostante questo, le dissi di essere libero”. Oggi, Simone Riva ed Elenoire Casalegno sono molto amici e lui ha affermato: “Lei viene da me perché non comprende l’universo maschile e chiede il mio punto di vista da uomo. La cosa più pazza che ha fatto quando stava con me? Mi fermai con la musica a palla al semaforo e scese dal veicolo mettendosi a ballare in mezzo alla strada…“.

LEGGI ANCHE:

Elenoire Casalegno: "Parlavo spesso con Gesù…"/ "Mi sentivo inadeguata come modella"Vittorio Sgarbi ex fidanzato Elenoire Casalegno/ "Insieme 3 mesi, ne parlano da anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA