Simone Rugiati, chi è il fidanzato di Claudia Motta/ Ultima dedica prima dell’Isola…

Chi è Simone Rugiati, il fidanzato di Claudia Motta

Claudia Motta, concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, sbarca in Honduras lasciando a casa un fidanzato famoso. La bellissima modella, infatti, è la compagna di Simone Rugiati, chef famoso e volto amatissimo del piccolo schermo. Accanto alla sua passione per la cucina, infatti, Simone Rugiati ha anche alimentato quella per il piccolo schermo. Per anni ha portato il suo talento culinario nelle case degli italiani partecipando allo storico programma di cucina di Raiuno “La prova del cuoco” condotto da Antonella Clerici. All’interno della trasmissione Rai conquista tanta popolarità che gli permette anche di tuffarsi in altre avventure televisive come la conduzione di Cuochi e fiamme.

SIMONE RUGIATI, CHI È IL FIDANZATO DI CLAUDIA MOTTA/ Lei: "L'Isola mi servirà a valutare il nostro rapporto"

Oltre ad aver pubblicato anche libri, è stato un concorrente dell’Isola dei Famosi. Prima della partecipazione della fidanzata Claudia Motta, dunque, Simone Rugiati è stato un naufrago dell’Isola quando alla conduzione c’era ancora Simona Ventura.

Simone Rugiati, primo fan della fidanzata Claudia Motta

Simone Rugiati sta mantenendo un basso profilo per lasciare alla fidanzata Claudia Motta il palcoscenico dell’Isola dei Famosi 2023. Prima della partenza di claudia per l’Honduras, però, in seguito all’ufficializzazione della partecipazione della sua dolce metà al reality show condotto da Ilary Blasi, Simone Rugiati, tra le proprie storie di Instagram, condividendo una foto della fidanzata, aveva invitato tutti a sostenerla con le seguenti parole: “on mi sono mai ‘esposto’ così, ma questa volta ho bisogno di voi. Supportate il mio

Angelo”, le uniche parole dello chef per la fidanzata.

Viviana Bazzani: "Simone Rugiati? Un cafone"/ "No al GF Vip? Ricordo quando era lui a chiedere articoli…"

In Honduras, Claudia ha ammesso di sentire la mancanza non solo della propria famiglia, ma anche del fidanzato che, per il momento, preferisce lasciarle il giusto spazio evitando di partecipare anche alle puntate in diretta. Resterà su tale posizione o cambierà idea nel corso delle prossime settimane?

LEGGI ANCHE:

Simone Rugiati al Grande Fratello Vip 7? Chef smentisce/ "Non lo faccio, sfigati!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA