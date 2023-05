Simone Rugiati dedica a Claudia Motta/ Ringrazio qualcuno lassù per averti salvata”

Simone Rugiati il messaggio pieno d’amore alla compagna Claudia Motta

Dopo l’infortunio all’Isola dei Famosi, Claudia Motta è stata costretta a ritirarsi per un trauma cranico. Simone Rugiati, compagno della naufraga, ha dedicato un lungo messaggio sui social alla sua dolce metà: “Amore mio, questo messaggio è tutto per te Claudia. Il mio angioletto è volato, è volato sugli scogli stavolta e poteva andare davvero peggio, c’è poco da scherzare” esordisce.

E ancora: “Siamo stati molto preoccupati, non mi sono mai accorto di essere così innamorato in vita mia e preoccupato per una persona allo stesso tempo. Quindi ringrazio qualcuno lassù per averti salvato, ringrazio la produzione per la tempestività dell’intervento e, soprattutto, anche i medici per aver deciso di non farti continuare e preservare quella testa; quella testa bella che hai che è attaccata a un cuore pieno d’amore, di sentimenti, di sensibilità, di maturità. Io ti conosco bene e già in due settimane tutti hanno visto che sei una persona buona e alle persone buone purtroppo succedono queste cose. Ma tornerai, tornerai più forte… da me perchè io non ce la faccio a stare senza di te. Mi sei mancata dal primo momento che sei andata via. Volevo vederti pescare tutti i giorni, volevo vedere portare sorrisi e pace perchè tu sei la persona che non crea problemi ma unisce, cambia le persone in meglio e io ne so qualcosa. ” Il compagno di Claudia Motta conclude: “Fatti un’altra settimana di riposo e poi prendi il volo e vieni da me“.

Claudia Motta e la dolce risposta al compagno: “lasciata senza fiato”

Claudia Motta ha vissuto ore davvero difficili a causa dell’infortunio in Honduras, che l’ha messa a rischio seriamente. Il fidanzato Simone Rugiati ha svelato la preoccupazione che la famiglia della modella ha vissuto per l’incidente. L’ex naufraga ha poi risposto alla dolce dedica del suo fidanzato.

“Che dire….Mi hai lasciato senza fiato. Le tue parole mi hanno curato un pezzetto di cuoricino ferito… Sei speciale e questo lo sappiamo tutti, soprattutto chi ti conosce realmente. Dietro quel carattere forte c’è una persona estremamente sensibile e profonda e questa ne è la riprova. Grazie per il sostegno e vicinanza amore mio, ci vediamo presto e sarà ancora più bello!!!!”

