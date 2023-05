Simone Rugiati, fidanzato o ex di Claudia Motta?/ Le voci sulla coppia dopo l’Isola…

Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati? Il mistero sulla coppia

L’avventura di Claudia Motta all’Isola dei Famosi 2023 è stata più breve del previsto, complice l’infortunio che l’ha messa fuori causa e l’ha costretta ad abbandonare anticipatamente il reality. Ma in questi ultimi giorni, più che sul suo ritiro forzato dal reality, il gossip si sta focalizzando maggiormente sulla sua attuale situazione sentimentale con Simone Rugiati. Il celebre chef è ancora il fidanzato dell’ex naufraga? O in questi giorni la coppia sta attraversando una fase di crisi nella loro storia d’amore?

Pochi giorni fa Rugiati le aveva dedicato parole cariche d’amore, subito dopo aver appreso la notizia del ritiro: “Amore mio, questo messaggio è tutto per te Claudia. Il mio angioletto è volato, è volato sugli scogli stavolta e poteva andare davvero peggio, c’è poco da scherzare“. Tuttavia, a distanza di poco tempo, qualcosa potrebbe essere cambiato.

Claudia Motta e Simone Rugiati: gli indizi dell’ipotetica crisi

Claudia Motta e Simone Rugiati sono in crisi? Negli ultimi giorni sono numerosi gli indizi che hanno fatto pensare ad una rottura nel loro rapporto, dopo l’avventura della ragazza all’Isola dei Famosi 2023. A cominciare da una storia Instagram dello chef, in cui ha cantato alcune frasi tratte da una canzone di Marracash: “Chi lo sa come andrà a sto giro, ma non puoi tradirmi se per primo non mi fido… Mi odieranno i tuoi ex e il tuo prossimo tipo. Mi piace il male che mi fa, ma c’è una regola fondamentale, non ci si ricorda più di chi ci ha fatto male“.

Ci sarebbe poi stato un botta e risposta tra i due, con l’ex naufraga che avrebbe condiviso su Instagram il seguente messaggio: “Ho sentito oceani di parole, mari di discorsi. Mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti“. Sembra esserci dunque maretta tra i due, sebbene né l’ex naufraga né il popolare chef televisivo siano intervenuti direttamente e in maniera chiara sull’argomento.











