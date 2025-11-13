Simone Ruzzi Cicalone vittima di una violenta agressione: come sta lo youtuber? Botte e paura: "Infami veri, da dietro, in dieci"

Cicalone vittima di una violenta aggressione: “Infami veri, in dieci e da dietro”

Se l’è vista brutta lo youtuber Cicalone vittima di una violenta aggressione nelle scorse ore. Simone Ruzzi, questo il nome all’anagrafe è stato aggredito ieri nei pressi della fermata Ottaviano a Roma a pochi passi da San Pietro. A denunciare l’accaduto è stato lui stesso postando una foto choc dall’ambulanza in cui era sdraiato con evidenti segni di percosse ed escoriazioni sul volto e l’eloquente didascalia: “Infami veri, da dietro, in dieci.”

Youtuber Cicalone aggredito a Roma in metro “Infami, preso da dietro in 10”/ Caccia a gruppo di rom

Secondo le prime ricostruzioni, Cicalone è stato aggredito mentre stava realizzando alcune riprese per il suo canale Youtube, l’ex pugile infatti è noto soprattutto per i suoi video in cui denuncia baby gang e borseggiatori ‘Scuole di Botte’. La situazione, però, questa volta è sfuggita di mano, si è immediatamente surriscaldata e Simone Ruzzi è stato picchiato da almeno cinque persone ed attualmente sono ancora in corso le indagini della polizia. Nell’aggressione è rimasto ferito anche un vigilante in servizio alla stazione della metropolitana.



Elia Del Grande arrestato/ Fuggitivo fermato a Cadrezzate dopo una latitanza di quasi 15 giorni

Simone Ruzzi Cicalone aggredito, parla la videomaker: “Mi avrebbero massacrata”

Poco dopo è stata raggiunta dall’ ADNKronos la videomaker dello youtuber, Evelina: “Sono profondamente sotto choc. Per fortuna non mi hanno toccata altrimenti, per la loro violenza, mi avrebbero massacrata” La donna ha anche fornito ulteriori dettagli sull’aggressione a Cicalone, erano un gruppo di sei sette persone rom o dell’est Europa molto aggressivi che ‘sembravano dei ‘capi’ dei borseggiatori comuni’. Evelina ha anche aggiunto che l’aggressione sembrava pianificata e mirata perché il più grosso del gruppo si è scagliato contro Simone immediatamente colpendolo alla nuca. Dopo il pugno, racconta ancora Evelina: “Cicalone è caduto, rigido e inerme, come fosse svenuto sferrandogli anche un paio di calci mentre era a terra. Simone si sarebbe potuto difendere utilizzando lo spray al peperoncino che ha sempre con lui: ma, conoscendolo, non lo avrebbe mai usato in un luogo chiuso”. Non si tratta del primo episodio di violenza nei confronti dell’influencer: già lo scorso anno Cicalone aveva denunciato un’aggressione subita sempre all’interno della metropolitana della Capitale. In passato ha rischiato di essere investito, è stato aggredito nella stazione Flaminia e due volte a Napoli.