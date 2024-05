Simone Sabani, chi è il figlio di Gigi Sabani/ “Papà mi ha insegnato, la gavetta, l’umiltà”

Chi è Simone Sabani, il figlio di Gigi Sabani

Simone Sabani, il figlio di Gigi Sabani, è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, giovedì 2 maggio 2024. Simone è nato nel 1980 ed è il frutto dell’amore del primo matrimonio di Sabani con Rita Imperi. Simone era solo un bambino quando i genitori si sono separati e vedeva il padre quando gli impegni professionali di quest’ultimo lo permettevano. «Ai tempi ci vedevamo quando c’era il ritaglio di tempo. Magari una volta a settimana...», ha raccontato Simone in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel 2023. Simone, legato al padre, ha provato a percorrere la stessa strada del genitore.

Ha, infatti, frequentato l’Accademia per diventare un attore e, in alcune interviste, ha svelato diversi dettagli del rapporto con il padre, venuto a mancare all’età di 54 anni la sera del 4 settembre 2007 quando Simone aveva 27 anni.

Simone Sabani e il ricorso del padre Gigi

Pur essendo cresciuto con la mamma dopo la fine del matrimonio dei genitori, Simone Sabani ha sempre mantenuto un rapporto con papà Gigi Sabani che ha lasciato in eredità al figlio valori importanti: «A credere nella gavetta, a essere una brava persona. Mi ha insegnato soprattutto l’umiltà. Era giocoso. Insegnava agli altri a ridere sempre e ti dava la voglia di ridere», ha raccontato a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Simone, inoltre, ha più volte sottolineato come abbia sempre cercato di vedere il padre in quanto tale e non come un personaggio pubblico al punto da aver guardato pochissimi programmi condotti dal papà. “Ho visto pochissimi programmi di mio padre perché cercavo di vedere la parte umana, di umanizzarlo molto”, ha detto.











