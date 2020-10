Simone Sabani, figlio di Gigi Sabani/ ‘Mio padre è l’esempio mediatico di una malagiustizia…’

SIMONE SABANI RICORDA PAPA’ GIGI A DOMENICA LIVE

In occasione del compleanno di Gigi Sabani (è nato il 5 ottobre), Barbara d’Urso ha annunciato che ci sarà uno speciale cinema proprio a Domenica Live in compagnia dell’amato figlio dell’imitatore, Simone, il maggiore. Proprio una foto che li ritrae insieme lancia il momento emozionante e toccante che il pubblico avrà modo di vivere oggi pomeriggio durante la messa in onda del programma ripercorrendo le tappe più importanti della vita e della carriera di un conduttore e imitatore di cui si sente davvero la mancanza. Ospite in tv, a Storie Italiane, lo scorso anno, Simone Sabani ha raccontato il difficile periodo del padre dopo le insensate accuse e addirittura la detenzione, ingiustizie per le quali nessuno ha mai chiesto scusa, almeno secondo quanto lui stesso ha raccontato: ‘mio padre è l’esempio mediatico di una malagiustizia come tante altre’.

SIMONA SABANI: “NESSUNO CI HA CHIESTO SCUSA..”

Sicuramente oggi Gigi Sabani sarà ricordato per tutto quello che ha fatto con il suo lavoro ma, ad un certo punto, il figlio Simone si potrebbe trovare faccia a faccia con quei terribili momenti e con quelle accuse che non aveva capito lo stesso Gigi e che, in parte, nemmeno lui ha compreso fino in fondo. Simone ha dovuto rinunciare a suo padre ormai 13 anni fa, a causa di un infarto, e se all’epoca stava scegliendo l’Arma per la sua vita, alla fine ha optato per l’Accademia di recitazione ma, ci tiene a precisare, non per via del suo cognome ma proprio per la sua passione che, forse, gli scorre da sempre nelle vene. Adesso Sabani Jr ha 40 anni e chissà che questo ritorno in tv non gli apra la strada a qualche reality per farsi conoscere e tentare di seguire le orme del suo amato e defunto padre. Il resto, quello che avrà da dire ricordando l’attore, lo scopriremo solo oggi pomeriggio.



