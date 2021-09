Simone ‘Simo’ Veludo/ Il suo esordio a Castrocaro tra adrenalina e “un po’ di paura”

Simone (in arte ‘Simo’) Veludo è uno dei partecipanti alla 67° edizione del Festival di Castrocaro, la rassegna musicale dedicata alle ‘voci nuove’ del bel paese che andrà in onda in prima serata su Rai2 martedì 7 settembre. L’attesa per il suo esordio è molta, come spiega in un’intervista rilasciata a recensiamomusica.com il 30 agosto scorso: “Le sensazioni sono contrastanti, ma vanno di pari passo. Sto bene e sono molto gasato”. In ogni caso, non nasconde “un po’ di paura” per quella che ritiene essere una “bellissima occasione” soprattutto per lui che è così giovane. Simo parla anche di adrenalina, una sorta di entusiasmo fisico e mentale che gli darà la carica che serve per fare del suo meglio.

26 anni, originario di Torino, Simo Veludo suona la chitarra dalla terza media e ha iniziato a cantare dalla terza superiore. Se dovesse collocarsi all’interno di un genere, sceglierebbe sicuramente l’indie-pop con delle influenze hip hop ed elettroniche. Ma solo “per facilitare la comunicazione e la categorizzazione”. Per il resto, la sua musica rifugge da ogni etichetta, e inoltre si rivolge “a tutte le persone sensibili, senza alcuna età specifica”. Per il futuro, infatti, si augura semplicemente che arrivi a più gente possibile.

Simone ‘Simo’ Veludo anticipa qualcosa sulla sua esibizione

Simone Veludo è pronto a debuttare sul palco con Mutande, un brano dal titolo strano o comunque ‘particolare’: in realtà, sostiene lui, è un brano molto profondo e “sentito”. “All’interno ci ho messo più esperienza personale possibile. Ho scelto di presentare un pezzo autentico, racconta di una storia non a lieto fine. La solita storia, vissuta però dal mio punto di vista, il che la rende unica e molto personale”.

Per la cover, invece, ha pensato a In alto mare di Loredana Bertè, da lui riletta in versione chitarra e voce. “Qualora i giudici volessero ascoltare altro”, aggiunge, “ho preparato anche Say something di Christina Aguilera & A Great Big World e la sigla di Willy, il principe di Bel-Air realizzata con l’ausilio della loop station”.

