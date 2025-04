Tra le storie raccontate e ricordate questa sera durante la nuova puntata di ‘PresaDiretta‘ – che inizierà alle 20:30 su Rai 3 e parlerà anche del nuovo codice della strada – ci sarà anche quella di Simone Sperduti, il 19enne che nell’agosto del 2022 venne investito da un’auto sulla via Prenestina di Roma guidata da un ex agente della polizia che non stava rispettando nessuno (a parte quello sulla cintura di sicurezza) degli obblighi previsti dalla legge per mettersi alla guida: una vita – quella di Simone Sperduti – spezzata ancora prima che potesse iniziare, con il sogno di diventare un Vigile del Fuoco che stava per concretizzarsi grazie all’appena sostenuto test.

Partendo dal principio, la storia di Simone Sperduti iniziò (o meglio, finì) all’alba di martedì 23 agosto del 2022: erano circa le quattro di notte e in quel momento il 19enne si trovava a bordo del suo scooter sulla Prenestina romana quando venne violentemente travolto da una Opel Meriva che stava arrivano dal Grande raccordo anulare e che gli avrebbe mancato la dovuta precedenza; mentre seppur per il 19enne non ci fu – purtroppo – nulla da fare, il conducente del veicolo si fermò, presto i soccorsi e chiamò i soccorsi senza dileguarsi con il favore del buio notturno.

Simone Sperduti: l’uomo che lo investì era una un ex agente della polizia, ubriaco e drogato

L’autista che investì Simone Sperduti venne presto identificato come il 46enne Andrea Persi che si era messo al volante con un tasso alcolemico superiore al massimo legalmente previsto, peraltro positivo alla cocaina e anche con la patente scaduta nel 2018 e mai rinnovata: si trattava di un ex agente del Reparto mobile della polizia, poi convolato all’interno della Polfer e che in quel periodo stava attraversano una difficile separazione dalla moglie e alcuni gravi problemi di salute che lo avevano costretto ad allontanarsi temporaneamente dal servizio nella polizia ferroviaria.

Al di là della storia di Andrea Persi, pochi giorni dopo la morte di Simone Sperduti il 46enne era stato prelevato dalla sua abitazione dalla Polizia locale che lo aveva condotto presso il carcere Regina Coeli in attesa del processo: al termine di quest’ultimo – circa un anno dopo la morte del 19enne – l’ex agente della polizia era stato condannato a sette anni di reclusione (rispetto agli otto chiesti dal Pubblico Ministero) e al pagamento di un risarcimento da 150mila euro per la famiglia di Simone Sperduti.