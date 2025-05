Attore, modello e sex symbol, Simone Susinna è uno dei personaggi più seguiti del momento, in particolare dopo il successo annunciato di Malamode, film dove veste i panni di Nunzio un uomo che come dice lui, è molto lontano dalla sua personalità. Al settimanale Oggi ha infatti raccontato che si tratta di un ruolo particolare, dato che Nunzio è violento e allo stesso tempo porta avanti ogni giorno una maschera con la quale si mostra pieno di carisma ed estremamente seduttivo.

Benedetta Parodi dice addio a Bake Off Italia?/ Spunta il nome della possibile sostituta: l'indiscrezione

Martedì 6 maggio 2025, Simone Susinna è ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, e proprio qui ripercorrerà passo passo la sua brillante carriera che lo ha portato ad essere oggi uno degli attori più amati in assoluto. Nato a Lineri nel 1993, il bel catanese si butta subito nel mondo della moda data la sua incredibile bellezza: “Io non vedevo l’ora di ritornare in casa e prepararmi il look per il giorno dopo per andare a scuola“, racconta a Ciao Maschio, ammettendo che all’epoca era diverso dai suoi amici che invece non aspettavano altro che giocare a calcio.

Aurora, compagna di Marco Baldini: “Capito subito che sarebbe stato papà dei miei figli”/ “Differenza d’età…”

Simone Susinna, lite con Damante: “Ha tirato due pugni e…”

Visto il successo ottenuto come attore, Simone Susinna decide di lasciare la sua amata Sicilia volando a Milano, capitale della moda italiana. Qui viene subito ingaggiato per brand importantissimi come Dolce e Gabbana, Armani e tanti altri. La popolarità lo porta poi a volare dritto dritto sul piccolo schermo con L’Isola dei Famosi nel 2017 dove si distingue per il suo carattere e per la sua forte personalità. Così, tornato dall’esperienza come naufrago ottiene una nuova occasione, quella di volare al cinema con “Altri 365 giorni“, film di Netflix dove mostra di essere perfetto anche per il grande schermo.

Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, amicizia finita? Colpo di scena dopo tanti anni/ "Fine rapporto chiuso"

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato ha avuto un piccolo flirt con Malena all’Isola, mentre ha avuto una relazione piuttosto lunga con Mariana Rodriguez. Simone Susinna è finito al centro delle polemiche per via di una lite feroce con Andrea Damante, una discussione degenerata presto in rissa per via di Elisa Visari, contesa tra i due ragazzi: “Damante ha tirato due pugni a Susinna e quello manco ha reagito, giovedì scorso all’Hollywood“, aveva raccontato Fabrizio Corona, “L’ha fatto davanti a tutti, c’era Susinna giù con l’ex di Damante. Damante è sceso, ha tirato due pugni e se n’è andato“.