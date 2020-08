Simone Susinna dimentica Mariana Rodriguez/ E’ nato l’amore con Moya Calzado?

Simone Susinna e Mariana Rodriguez si sono lasciati. E’ finita la storia d’amore tra l’ex naufrago sull’Isola dei famosi e la ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. Il modello però sembrerebbe già aver ritrovato il sorriso tra le braccia della bellissima Ana Moya Calzado, modella spagnola che non è sconosciuta al mondo del gossip. La modella, infatti, è balzata sulle prime pagine dei magazine di gossip per via delle sue frequentazioni famose: prima la storia d’amore con Andrea Marcaccini e poi un flirt con l’ex tronista Francesco Monte. La relazione tra l’ex di Cecilia Rodriguez e la bella spagnola non è mai stata confermata, anche se voci di corridoio parlano di una fugace frequentazione scattata proprio quando l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è stato lasciato in diretta televisiva dalla sorella di Belen Rodriguez. Intanto Susinna si starebbe consolando al caldo sole della Puglia, per la precisione Porto Cesareo, dove è stato paparazzato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini proprio in compagnia della spagnola Ana Moya Calzado. “Baci appassionati, coccole, bagni mano nella mano: sulla spiaggia di Porto Cesareo il modello Simone Susinna e la spagnola Ana Moya Calzado sono inseparabili” si legge nel trafiletto pubblicato sul settimanale a corredo delle foto che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione.

Simone Susinna: Ana Moya Calzado nuova fidanzata?

E’ scattato l’amore tra Simone Susinna e Ana Moya Calzado? Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha lanciato una nuova bomba in questa rovente estate 2020, anche se al momento né il modello italiano né tantomeno la modella spagnola hanno confermato o smentito la cosa. In questi giorni però la bella modella spagnola ha pubblicato una foto su Instagram proprio in compagnia del bellissimo Simone: un primo piano accompagnato dalla didascalia “Que venga a verte tu amigo desde Italia siempre es bien” (“Che venga a trovarti un tuo amico dall’Italia è sempre una cosa bella”). Possibile che la loro conoscenza, inizialmente nata come una semplice amicizia, possa essere sfociata in qualcosa di più forte? Intanto Mariana Rodriguez, la ex di Simone Susinna, è stata fotografata in compagnia di Stefano De Martino dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez. La modella venezuelana dalle pagine del settimanale Nuovo ha preso una chiara posizione dichiarano: “Stefano De Martino è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici. Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore. La gente ci dava già per sposati, ma alla fine mi sono fatta una bella risata. Con lui sto bene ma davvero non c’è un fidanzamento. Se Stefano è il mio uomo ideale? Non lo voglio dire”.



