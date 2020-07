Simone Susinna e Ana Moya fidanzati/ Mariana Rodriguez libera per De Martino?

Il nome di Mariana Rodriguez è finito al centro del gossip per la sua amicizia con Stefano De Martino. Da quando è ufficialmente finito il matrimonio con Belen Rodriguez, il nome del conduttore di Made in Sud è tra i più chiacchierati del momento. I paparazzi non lo perdono di vista monitorando tutti i suoi movimenti e, nelle scorse settimane, è stato pizzicato proprio in compagnia di Mariana Rodriguez con cui ci sarebbe solo un’amicizia come ha ribadito lo stesso De Martino. Tuttavia, le foto pubblicate dal settimanale Chi in cui Mariana e De Martino erano insieme avevano spinto Simone Susinna a lanciare una frecciatina nei confronti dell’ex fidanzata. “Dalle stelle alle stalle“, aveva scritto Susinna subito dopo lo scoop di Chi senza, tuttavia, fare esplicito riferimento a Mariana Rodriguez con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore. Tuttavia, nonostante il gossip su De Martino e Mariana si sia ormai spento, sembra che Susinna sia pronto a voltare definitivamente pagina accanto ad Ana Moya con la Rodriguez pronta, a sua volta, a tuffarsi in una nuova storia d’amore.

SIMONE SUSINNA E ANA MOYA FIDANZATI: MARIANA RODRIGUEZ LIBERA

Secondo uno scoop di Giornalettismo, Simone Susinna avrebbe voltato pagina accanto alla modella spagnola Ana Moya con cui avrebbe trascorso un weekend in Spagna dove, l’amicizia, si sarebbe trasformata in qualcosa di più. Tra i due non si parlerebbe ancora d’amore, ma la foto del weekend che Simone e Ana avrebbero trascorso in Spagna come documenta una foto pubblicata su Instagram dalla stessa modella. “Che il tuo amico venga a trovarti dall’Italia è sempre bello”, ha scritto la Moya. Tra i due modelli, dunque, nascerà l’amore? Al momento non sembrerebbero esserci possibilità di rivedere Mariana Rodriguez e Simone Susinna nuovamente insieme. Il modello potrebbe presto fare coppia fissa con Ana Moya mentre la Rodriguez sembrerebbe essere ufficialmente single.





