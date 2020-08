Simone Susinna e Ana Moya stanno insieme/ Vacanza romantica a Capri: “Mi amor”

Dopo la fine della storia con Mariana Rodriguez, Simone Susinna ha ritrovato l’amore con Ana Moya. Il gossip sulla coppia corre ormai da qualche settimana, ma la conferma è arrivata solo negli ultimi giorni, grazie alcune foto e video pubblicati dalla coppia su Instagram. Simone e Ana sono insieme a Capri ma è lei a pubblicare scatti e video di questa loro romantica vacanza. In un video, in particolare, Ana è seduta tra le gambe di Simone mentre lui l’accarezza in modo affettuoso. Le immagini sono incorniciate da una didascalia che non lascia dubbi sul loro rapporto: “Mi amor”, scrive infatti la Moya. A inizio agosto il settimanale Chi già parlava di una vacanza insieme a Porto Cesareo, durante la quale non sarebbero mancati “Baci appassionati, coccole, bagni mano nella mano”. L’ufficialità è però arrivata con queste immagini da Capri.

Chi è Ana Moya Calzado

Ma chi è Ana Moya Calzado, la nuova fidanzata di Simone Susinna? Classe 1990, Ana è una modella e imprenditrice che possiede una linea di gioielli. È anche nota per essere un personaggio televisivo. Come ricorda Fanpage, è stata opinionista in Spagna del Gran Hermano e ha partecipato al programma First Dates, inoltre è apparsa in Italia come finalista di Veline 2012. In quanto a fidanzati, è stata legata al modello italiano Andrea Marcaccini, poi allo spagnolo Alex Sanchez de Mora. È da lui che ha avuto un figlio, Mateo. Nel 2018, inoltre, si parlò di un flirt con Francesco Monte, proprio alcuni mesi dopo la rottura da Cecilia Rodriguez, ma lui smentì.

Visualizza questo post su Instagram Mi amor 💙 Un post condiviso da Ana Moya (@anamoyacalzado) in data: 22 Ago 2020 alle ore 6:28 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA