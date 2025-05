Davvero Simone Susina ha avuto un flirt con Barbara d’Urso? In passato si sono rincorse per lungo tempo le voci di una presunta liaison tra i due, che erano stati paparazzati insieme più volte tra lunghe passeggiate la notte e dolci cene romantiche. Non solo, a fare scalpore era stato anche un abbraccio sospetto, anche se a dirla tutta non si è mai visto un bacio o qualcosa di più spinto. Tutto ciò era finito sui giornali di gossip nel lontano 2017 per via dell’enorme differenza di età tra la conduttrice e l’attore siciliano, il quale ha 36 anni meno di lei.

Subito dopo gli avvistamenti, Barbara d’Urso aveva parlato smentendo le voci del flirt e successivamente era intervenuto anche Simone Susinna, il quale si era sfogato con il settimanale Mio: “Barbara è solo una carissima amica, Una persona che stimo molto“, aveva detto. L’attore poi continua: “C’è un bel rapporto tra di noi, ci conosciamo da tanti anni e i paparazzi si divertono con noi, anche se alcune volte si esagera”. Il ragazzo spiega poi che i paparazzi avevano tagliato la comitiva di persone con cui erano, facendo risultare solo loro due per fare gossip.

Simone Susinna, Mariana Rodriguez spiega perchè è finita: “Ha fatto tutto senza dirmelo“

Nessuna uscita romantica con Barbara d’Urso, quindi, dato che entrambi hanno dichiarato di essere solo dei grandi amici e niente più. Del resto Simone Susinna ha avuto il suo bel da fare in merito a fidanzate e relazioni, a partire dalla lunga storia d’amore con Mariana Rodriguez, con la quale è stato per due anni. Entrambi modelli, si erano innamorati con un colpo di fulmine che ha dato vita ad una relazione fatta di tira e molla fino ad arrivare alla fine del rapporto, secondo la ragazza a causa dell’egoismo dell’attore che aveva deciso di trasferirsi a New York senza nemmeno farglielo presente. La ragazza aveva anche dichiarato di non voler affatto tornare con Simone Susinna, ma di augurargli il meglio.