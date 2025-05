Simone Susinna, modello e attore, è stato ospite di Storie Italiane per presentare il suo primo film, Malamore, e parlare di se. “Ho deciso di interpretare questo ruolo in quanto molto lontano dal mio carattere – racconta in diretta tv parlando con Eleonora Daniele – questa cosa mi intrigava, mi piaceva molto il film che tratta tantissimi temi di attualità. C’è Nunzio, il personaggio che interpreto, fa vivere un incubo alla sua amante, lei alla fine si ribella con l’obiettivo di avere un futuro migliore”.

E ancora: “Dopo tanti anni che ho studiato e mi son preparato finalmente è arrivato questo progetto. La regista mi ha aiutato moltissimo, volevamo creare questo mostro e insieme lo abbiamo creato, sono stati mesi intensi, duri, di tanto studio, determinazione, tutti i giorni mi preparavo, poi cercavo di entrare in quel personaggio al 100%”.

SIMONE SUSINNA: “NON VOGLIO TAGLIARE CON IL MONDO DELLA MODA”

Simone Susinna, in passato accostato anche a Barbara D’Urso pre un presunto flirt, ha continuato: “Non voglio tagliare con il mondo della moda, è sempre stato il mio sogno nel cassetto fare il modello e oggi ho questa opportunità del cinema, ho appena iniziato. Sono appena tornato da Cannes, è stato bellissimo, ho conosciuto molte persone, sto firmando per altri progetti, a breve mi trasferirò fuori dall’Italia per un periodo”.

Simone Susinna aggiunge: “Tante volte mi è capitato in passato che si parlasse solo dell’aspetto fisico, ora mi interessa di meno. Quando è capitato non soffrivo ma l’ho preso come una sfida, per impegnarmi ancora di più e studiare, una crescita interiore c’è sempre da imparare. adesso ho fatto il passo da 0 a 1 e ora vogliamo fare quello da 0 a 10″.

SIMONE SUSINNA: “MIO FRATELLO E’ PIU’ PICCOLO DI ME…”

In studio passa quindi un video di auguri del fratello Danilo: “E’ più piccolo di 4 anni, lui non ha mai voluto seguire il mio percorso e lavora nel campo dell’immobiliare. Lui mi supporta tantissimo come papà e mamma, siamo una famiglia molto legata e sono il mio punto di forza. Io voglio allargare i miei orizzonti e voglio crescere, imparare e studiare e una cosa che mi aiuta tanto è partire, viaggiare, conoscere altri attori e imparare un’altra lingua”.

Sul mondo della moda di adesso: “E’ cambiato il prototipo di bellezza della donna e dell’uomo, è bello, il mondo della moda è in evoluzione”. Di nuovo sul suo personaggio: “Nunzio mi ha insegnato tanto, a cominciare dall’essere molto lontano dal suo modo di essere, all’inizio ho fatto molta fatica, e il set è la scuola migliore”. Infine sui sogni futuri: “Ho sempre degli obiettivi e cerca di fare di tutto per raggiungerli, ho bisogno di adrenalina sempre, sono molto ambiziosi, la mia famiglia mi dice che dovrei fermarmi un attimo e godermi il momento, ma io sono sempre in movimento, dovrei ascoltare i miei famigiliari”