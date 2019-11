Simone tra Valentina A, Veronica e Valentina F/ Uomini e Donne: “ho paura…”

Simone appare sempre più confuso nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne che, dopo l’ennesimo scontro tra Gemma Galgani e il suo ex corteggiatore Jean Pierre, lascerà spazio ai problemi di cuore del bel cavaliere. Affascinante e con un fisico che non passa inosservato, Simone ha conquistato le attenzioni delle dame più giovani del parterre. Inizialmente, il cavaliere è uscito con Valentina Autiero e Valentina F alle quali, nella puntata in onda oggi, si aggiungerà Veronica Ursida che, pur essendo, al momento, la preferita di Armando Incarnato, non fidandosi totalmente delle intenzioni del cavaliere napoletano, ha deciso di uscire anche con il bel Simone. Al centro dello studio, il cavaliere si ritroverà davanti le tre dame, pronte ad ascoltare le sue impressioni e, soprattutto, a capire se il quadrilatero durerà ancora a lungo o arriverà presto una decisione.

PROBLEMI PER SIMONE A UOMINI E DONNE: “HO PAURA”

Lo scontro della scorsa settimana con Valentina Autiero non ha fatto cambiare atteggiamento a Simone che non è ancora pronto per dedicarsi ad un’unica donna. Il cavaliere torna così a scontrarsi proprio con la Autiero. “Lui, come al solito, mette le mani avanti e poi le tira indietro”, affermerà la dama. Anche Valentina F mostrerà il proprio fastidio nel dover dividere le attenzioni di Simone con altre due dame: “questa cosa fa ridere“, dirà la dama. Di fronte alle accuse delle dame che vuole conoscere bene prima di prendere una decisione, Simone svelerà le proprie paure. “Sono un uomo che sa che cos’è l’amore ed è per quello che, forse, mi spaventa così tanto”, dirà il bel cavaliere. Chi, dunque, tra Valentina Autiero, Veronica e Valentina F riuscirà ad abbattere il muro che Simone ha costruito per non correre il rischio di soffrire?

© RIPRODUZIONE RISERVATA