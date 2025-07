Simone si pente di aver tradito Sonia B a Temptation Island 2025: "Dove la trovo una donna come lei?", la fidanzata però vuole lasciarlo

Non ci sono più dubbi: Simone ha davvero tradito Sonia B a Temptation Island 2025. È scattato il bacio appassionato, per di più in bagno e senza telecamere, con la tentatrice Rebecca, che ha portato Sonia a prendere una decisione: chiamare il falò di confronto immediato. A stupire sono però state ancor di più le ammissioni fatte da Simone poco dopo il tradimento.

Durante una chiacchierata prima con Rosario e poi con tutti gli altri fidanzati di Temptation Island, Simone ha elogiato la sua fidanzata, dichiarando che una donna come lei deve tenersela stretta perché unica nel suo genere. “Sonia è una donna con la D maiuscola. Se perdessi una donna del genere sarebbe la sconfitta più grande della mia vita.”, ha esordito Simone.

Simone elogia la fidanzata Sonia B dopo averla tradita a Temptation Island 2025: lei pronta a lasciarlo

Ma il lungo elogio è andato avanti tra dichiarazioni tanto importanti quanto dissonanti dall’atteggiamento avuto fino a poco prima nel villaggio di Temptation Island 2025. “Sonia è una donna donna, dove c’è il valore della famiglia ci sei tu, punto e basta. Si merita tutto l’amore che negli ultimi tempi non le ho più dato, se lo merita tutto. – ha sottolineato – Lei potrebbe essere la madre dei miei figli. Sono 15 anni che la conosco, in sei anni che stiamo insieme mai ha fatto una virgola fuori posto, mai! Per lei, nella sua vita, c’ero io, la sua famiglia, i miei cani, punto. Dove cazz* devo trovare un’altra ragazza così?”. Peccato che dall’altra parte del villaggio, la sua fidanzata ha richiesto il falò di confronto immediato, pronta a determinata a fargli vedere “tutto lo schifo che ha fatto” prima di chiudere con lui: “Non mi deve neppure guardare più!”.