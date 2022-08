Simone Vagnozzi/ “Sinner può vincere un grande torneo, ma la fretta…”

Jannik Sinner è il giovane talento del tennis italiano che fa parte di una nuova generazione come Fognini e Berrettini, che sta portando nuova linfa al tennismo italiano. In un’intervista rilasciata al Corriere dello sport, il suo allenatore Simone Vagnozzi si è sbilanciato molto sulla performance del suo giocatore al torneo di Cincinnati: “È stato il migliore in campo per quasi tutto il match e questo, per un coach, non deve passare in secondo piano. Dispiace perché Cincinnati è un torneo molto importante e penso sarebbe potuto andare avanti nel tabellone”

Infatti Jannik Sinner, man mano che passavano i minuti e i set e sempre andato in crescendo contro il suo avversario al torneo di Cincinnati: Auger Aliassime. Il canadese infatti è riuscito a spuntarla alla fine di una gara molto combattuta in cui l’italiano ha dato parecchio filo da torcere al giovane talento d’oltreoceano. La sensazione è che se il match fosse durato un set in più, sarebbe stato Jannik Sinner a portarsi avanti nel tabellone del torneo di Cincinnati.

Simone Vagnozzi non ha dubbi: il covid lo ha fermato

Continuando l’intervista, Simone Vagnozzi ammette che Sinner potrebbe aver perso anche per una condizione fisica non ottimale, infatti afferma: “Jannik aveva chiuso il 2021 giocando tantissime partite, svolgendo inevitabilmente una preparazione atletica ridotta. In più ha avuto il Covid e problemi con le vesciche ai piedi. Non ha avuto, sostanzialmente, tempo e spazio per un buon allenamento fisico”.

Come in tutti gli sport anche il tennis si sta incamminando sulla strada della “quantità” in cui l’importante è organizzare più tornei possibili in modo tale da aumentare i ricavi relativi ai diritti televisivi, questo ovviamente non fa bene ai giocatori che poi dovranno gareggiare. Infatti come dice lo stesso allenatore, più match aggiungi al calendario e meno tempo si ha per allenarsi a dovere, in più i tempi cosi stretti favoriscono infortuni. Se poi ci si mette anche il Covid è normale che un giocatore difficilmente può arrivare al top della forma per ogni torneo, quindi è logico pensare che man mano che passerà il tempo si andranno a creare dei tornei più importanti di altri, dove verranno visti più come una preparazione che a un torneo vero e proprio. Sinner ha le carte in regola per vincere un grande torneo, ma senza correre: la fretta non è mai buona consigliera…

