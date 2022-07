Simone Virdis: “Tina e Gianni? Poco obiettivi a Uomini e Donne”/ L’ex cavaliere…

Simone Virdis: ecco perchè ha partecipato a Uomini e Donne

In attesa della nuova stagione di Uomini e Donne che tornerà in onda a settembre, gli ex protagonisti della trasmissione rilasciano interviste ricordando la loro esperienza. E’ quello che ha fatto l’ex cavaliere del trono over Simone Virdis che, intervistato da Fralof per PiùDonna, ha svelato il motivo che l’ha spinto a partecipare al dating show di canale 5. “Sono andato con l’intento di trovare una persona senza capire realmente il contesto. Solo dopo essere uscito ho capito che avrei fatto tutto in modo completamente diverso. Io non conoscevo bene la trasmissione perché non la guardavo”, ha raccontato l’ex cavaliere.

Frequentando lo studio di Uomini e Donne, così, Simone Virdis racconta di essersi trovato in una realtà diversa da quella che immaginava: “Mi sono ritrovato in una situazione in cui già dopo una settimana dal mio ingresso degli articoli sul web mi chiamavano il principe del trono over. Per questo in molti mi hanno puntato il dito contro. Soprattutto gli opinionisti, Tina e Gianni. Tutto quello che facevo veniva giudicato nel modo sbagliato”.

Simone Virdis su Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato

Secondo l’ex cavaliere Simone Virdis, non tutti i protagonisti di Uomini e Donne partecipano alla trasmissione per cercare l’amore. “In realtà molte partecipanti sono lì solo per trovare follower e visibilità”, ha detto Simone che non considera più adatto il ruolo di cavalieri e dame a tre protagonisti storici del dating show di canale 5 ovvero Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato – “Ho visto qualche puntata della nuova stagione, e ho visto che ci sono ancora Ida, Riccardo, Armando. Sono lì ma dovrebbero metterli come opinionisti, loro semplicemente creano contenuti per la trasmissione”, ha detto.

“Ida, Riccardo, Gemma e Armando sono ingiudicabili, sono più opinionisti che partecipanti al programma” – ha aggiunto concludendo, poi, così come riporta Coming Soon – “Lì c’è Gemma che è la regina, Armando che è l’attore, Ida e Riccardo sono le due prime donne in stile Beautiful. Non sono certo lì per trovare l’amore, ma questo lo hanno capito tutti”.











