Simone Weil/ “Civiltà oggi, dietro lo splendore, nasconde decadimento intellettuale”

Scomparsa oramai da più di settant’anni, ma la sua figura resta centrale per il pensiero europeo e non solo fondamentale nella cultura e nella saggistica, grazie anche al certosino lavoro di Albert Camus che ne curò e successivamente divulgò tutto il corpus di opere: cade oggi, 3 febbraio, il 112esimo anniversario della nascita di Simone Weil, scrittrice e filosofa francese, nonché mistica, ricordata non solo per il suo impegno politico ma anche sociale. E oggi, tra coloro che la ricordano c’è anche la Gazzetta Filosofica che in un breve post apparso sui proprio canali social ne traccia un ritratto breve ma calzante: “Chiarire i concetti, screditare le parole congenitamente vuote, definire l’uso di altre attraverso analisi precise, per quanto possa sembrare strano, servirebbe a salvare delle vite umane” è uno stralcio tratto da “Non ricominciamo la guerra di Troia” scritto dalla Weil.

“In ogni ambito sembriamo aver perduto le nozioni essenziali dell’intelletto, quello di limite, misura, grado, proporzione, relazione, rapporto condizione, legame necessario, connessione tra mezzi e risultati” continua il post citando il suddetto saggio in cui la filosofa francese, morta a soli 34 anni, parlava del carattere irreale dei conflitti moderni e che a suo giudizio avevano ancor meno carattere reale di quello epico fra greci e troiani, al centro del quale almeno c’era la contesa di una donna e al cui figura oggi sembra essere stata sostituita da motivi ben meno nobili. “La civiltà attuale nasconde dietro un apparente splendore uno stato di vero e proprio decadimento intellettuale”.

112 ANNI FA NASCEVA LA FILOSOFA SIMONE WEIL: CHI ERA

Simone Adolphine Weil era nata a Parigi proprio il 3 febbraio 1909 e, come accennato, nonostante sia deceduta giovanissima nel 1943 ad Ashford (Regno Unito) a causa delle complicazioni della tubercolosi che da tempo la tormentava, la sua influenza sula filosofia contemporanea resta notevole. Sorella del noto matematico Andrè, viene oggi ricordata come attivista partigiana e questo è uno degli aspetti più sorprendenti, tenuto conto di un fisico e di una salute che furono spesso cagionevoli. Da giovane si avvicinò agli ideali delle teorie anarchiche e dell’eterodossia marxista, da cui prese successivamente le distanze e con cui mantenne sempre un rapporto critico e per certi versi anche conflittuale.

Come accennato, la fortuna di Weil presso i contemporanei si deve soprattutto alla testardaggine del connazionale Albert Camus, che si preoccupò di sistemare postume e rendere appetibili dal punto di vista editoriale le sue opere, una vasta produzione saggistica che spazia in diversi campi del sapere e testimonia della “versatilità” della mistica parigina, a partire dalla filosofia tout court fino a temi riguardanti l’etica, questioni concernenti l’estetica e senza dimenticare tutta la sua produzione poetica. Altrettanto importate, come accennato, fu il suo contributo nel campo della teologia mistica e in tutto un fecondo filone di studi filosofici occidentali che mirava a chiarie meglio il rapporto tra l’anima e Dio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gazzetta filosofica (@gazzetta_filosofica)





© RIPRODUZIONE RISERVATA