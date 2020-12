SIMONE ZIGNOLI/ Il motociclista “eroe” dell’incredibile viaggio di Marika (Le Iene)

Se è stato possibile realizzare l’incredibile viaggio di Marika, la ragazza affetta dalla nascita da tetraparesi spastica distonica, molto del merito va a Simone Zignoli. Il motociclista brianzolo definisce sé stesso “Tarzan metropolitano”: la sensazione è che non si esageri parlando di lui come di un “eroe quotidiano”. C’è voluta infatti tutta la sua dose di follia per imbarcarsi in un’impresa che sulle prime poteva apparire non solo azzardata, addirittura impossibile: far viaggiare in moto una ragazza come Marika affetta da problematiche di salute molto serie. In estate questa follia si è realizzata tramutandosi in un sogno che ha consentito a Marika di sperimentare forse per la prima volta in assoluto la parola “libertà”. Oggi, come raccontato nello speciale de Le Iene Show, il “sequel” di quel viaggio continua sulla neve. E ovviamente non poteva mancare Simone Zignoli…

SIMONE ZIGNOLI, IL MOTOCICLISTA “EROE” DELL’INCREDIBILE VIAGGIO DI MARIKA

C’è sempre lui, con la sua barba incolta e il suo sorriso contagioso, ad issare Marika, a prenderla in braccio e a trasferirla sulla sedia a rotelle. Quel mezzo utilizzato quotidianamente per spostarsi dal letto, simbolo in un certo senso della condizione di disabilità che Marika vive ogni giorno sulla sua pelle, può diventare però anche emblema della rivincita sulla malattia. Merito ancora una volta di Simone Zignoli, della sua fantasia, del suo essere anche spericolato: come si vede nel video di anticipazioni de Le Iene, per la prima volta sulla neve di Marika la sedia a rotelle può trasformarsi in quanto di più simile vi sia ad una slitta. A spingerla, badando che il ghiaccio non la faccia slittare, c’è sempre Simone. Per la gioia di Marika, ancora una volta felice di assaporare il vento in faccia, il brivido della velocità, della vita.



