Simonetta Benincasa, chi è la moglie di Maurizio Mattioli/ Lui: “Stiamo attaccati, mandata dal cielo”

Simonetta Benincasa, chi è la moglie di Maurizio Mattioli sposata ieri

Caterina Balivo quest’oggi avrà ospiti a La volta buona Maurizio Mattioli e la moglie, freschi di matrimonio. Infatti proprio ieri, domenica 14 gennaio, ha sposato Simonetta Benincasa. Chi è la seconda moglie di Maurizio Mattioli? Su di lei in realtà si sa poco. L’attore è molto riservato sulla sua vita privata ed anche la moglie preferisce stare lontana dai riflettori e da tutto ciò che riguarda il mondo della tv e dello spettacolo. La loro relazione è nata circa anni fa dopo un terribile lutto che colpì Mattioli, la morte della moglie.

Ornella Vanoni senza censure a Che tempo che fa: "A Capodanno volevo morire"/ "Prima ridevo perché ubriaca"

Maurizio Mattioli ha presentato al grande pubblico la moglie Simonetta Benincasa solo l’anno scorso durante una puntata di Storie Italiane, in quell’occasione per la donna aveva speso parole bellissime parlando di legame puro e capace di rasserenarlo dopo la grave perdita. Ed adesso sono arrivati i fiori d’arancio. Il matrimonio tra Maurizio Mattioli e Simonetta Benincasa è stato celebrato a Gorga, città che ha dato i natali all’attore 74enne ed alla cerimonia erano presenti tra gli altri anche volti noti come Enzo Salvi, Pier Francesco Pingitore, Alberto Laurenti e Rino Barillari.

Belen Rodriguez, duro sfogo sui social: "Come faccio sbaglio"/ "Il mio corpo mi ha chiesto non combattere"

Maurizio Mattioli sulla moglie Simonetta Benincasa: “Siamo attaccati, me l’ha mandata qualcuno dal cielo”

Oggi a La volta buona, dopo il matrimonio celebrato proprio ieri, saranno ospiti Maurizio Mattioli e la moglie Simonetta Benincasa. L’anno scorso durante un’intervista concessa ad Eleonora Daniele ai microfoni di Storie Italiane, l’attore per la moglie aveva speso parole al miele parlando anche di dono dal cielo inviato magari dalla sua prima moglie, Barbara Divita, morta nel 2024 dopo anni di calvario in seguito ad un terribile incidente stradale. Proprio Simonetta, standogli vicino era riuscita a fargli ritrovare la gioia di vivere dopo il grave lutto. L’attore, infatti, dopo la perdita aveva iniziato a soffrire di depressione

CHI È ENZO NOVARA, EX DOCENTE DI FILOSOFIA VIRALE SUL WEB/ Lacrime Da noi a ruota libera: "Quel video..."

Maurizio Mattioli, in merito all’importanza della donna in quel periodo, ha dichiarato: “Conviviamo, stiamo attaccati, non mi aspettavo tutto questo. Qualcuno me l’ha mandata dal cielo. Lei ha avuto un marito e una figlia, io mia moglie e mia figlia. Le nostre figlie sono coetanee.” L’attore ha anche aggiunto che spera e crede che sarà proprio Simonetta Benincasa ad accompagnarlo lungo tutto il tratto di vita che gli resta: “Io ho sentito il bisogno, frequentandomi con lei, di pensare che sia quella che mi accompagnerà fino al traguardo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA