Simonetta Calcaterra, Campania stoppa Commissario Ischia/ I motivi. Attesa nomina CdM

SIMONETTA CALCATERRA, REGIONE CAMPANIA BLOCCA LA NOMINA A COMMISSARIO EMERGENZA ISCHIA

«Il Consiglio dei Ministri proporrà, al Capo della Protezione Civile, la nomina della dott.ssa Simonetta Calcaterra, attuale Commissario straordinario del Comune di Casamicciola, quale Commissario per la Protezione Civile a Ischia»: sono passate 48 ore da questo annuncio del Governo Meloni dopo il CdM straordinario tenutosi domenica 27 novembre sulla frana di Casamicciola Terme (isola di Ischia), ma già quella nomina è di fatto stata fatta decadere. Il motivo è molto semplice: in quanto il parere di Regione Campania era vincolante e il Presidente Vincenzo De Luca ha esercitato il suo potere di veto per bloccare la nomina di Simonetta Calcaterra. Con una lettera inviata a Palazzo Chigi, la Regione Campania ha espresso il suo parere negativo circa la nomina dell’attuale commissario straordinario del Comune di Casamicciola, costringendo a questo punto il Governo Meloni ad indicare un nuovo nome nel Cdm di giovedì 1 dicembre dove verrà presentato il nuovo Decreto Ischia con altri provvedimenti conseguenti alla frana di sabato scorso.

61enne, dirigente pubblica, Simonetta Calcaterra dallo scorso giugno è stata nominata commissario prefettizio di Casamicciola dopo che le dimissioni di ben 7 consiglieri comunali della piccola cittadina termale sull’isola di Ischia hanno di fatto obbligato il prefetto di Napoli Palomba a sospendere il consiglio comunale. Calcaterra era già stata dal 16 ottobre 2019 al 20 settembre 2020 (data delle Elezioni Amministrative) commissario prefettizio nel vicinissimo Comune di Lacco Ameno: era giunta presso la prefettura di Napoli nel lontano 1993, dopo la laurea in giurisprudenza e i primi incarichi a Brescia. Dal 2017 Simonetta Calcaterra è stata in servizio presso la prefettura di Bari come capo ufficio del rappresentante dello Stato e anche della conferenza permanente: tra i diversi incarichi ricoperti in precedenza, è stata anche commissario prefettizio di Cardito dal 2014 dal 2017 e di Altamura dal 2018. Dopo la nomina a Casamicciola Terme, l’attuale commissario ebbe subito modo di denunciare l’abusivismo edilizio e i rischi collegati alla ricostruzione “selvaggia” dopo il terremoto che nel 2017 ha colpito l’isola campana. Anche per questi motivi era stata subito nominata dal Governo per rappresentare il profilo ideale di commissario all’emergenza dopo la frana del 26 novembre 2022.

COMMISSARIO ISCHIA, IN CDM GIOVEDÌ LA NOMINA AL POSTO DI SIMONETTA CALCATERRA

La Regione Campania però non ha voluto confermare il parere del Governo, di fatto dunque facendo decadere la nomina di Simona Calcaterra a sole 48 ore dal pronunciamento del Consiglio dei Ministri: a quanto apprende l’ANSA e “La Repubblica”, dietro al “veto” posto dal Governatore De Luca non vi sarebbero particolari motivazioni di merito circa la figura delineata. Secondo “Rep”, sarebbe «una questione di opportunità legata al doppio incarico della funzionaria (e forse un fastidio del governatore per non essere stato coinvolto)». Siccome però Regione Campania non ha indicato nomi alternativi a Calcaterra, dovrà essere il Governo nel prossimo Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo a presentare una nuova nomina.

Nel Decreto Ischia, si legge nell’ordine del giorno emerso in queste ore da fonti di Palazzo Chigi, vi sarebbe la definizione degli aiuti economici per le aree colpite dalla frana di Ischia: si parla di sospensione dei tributi fino a fine anno (prorogabile) ma anche la proroga degli adempimenti fiscali per i professionisti che non possono lavorare a causa dei danni. Infine, il Governo ragiona sul rinvio di un altro anno dello smantellamento della sede distaccata del Tribunale di Napoli sull’Isola. In queste ore, prima dello “stop” giunto da Napoli per mano del Presidente De Luca, il commissario Calcaterra aveva risposto – dopo il vertice a Ischia sull’emergenza – sulla questione delle allerte meteo del Comune di Casamicciola prima della frana: «Il Comune di Casamicciola dopo le allerte meteo ha emesso due ordinanze con le prescrizioni richieste dal grado di allerta». Secondo quanto stabilito dal Senato, sempre giovedì prossimo, 1 dicembre, alle 11,30 il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci terrà una informativa a Palazzo Madama sulla catastrofe che nei giorni scorsi ha colpito l’isola di Ischia.











