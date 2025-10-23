Simonetta Cesaroni, per Giallo collega è indagata per falsa testimonianza: avviso di garanzia arrivato perché avrebbe mentito sulla sua presenza in ufficio

Una collega di Simonetta Cesaroni sarebbe indagata per falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese agli inquirenti sulla sua presenza – o meno – sul luogo del delitto, il giorno in cui la segretaria ventenne venne uccisa. A rivelarlo è il settimanale Giallo, che riporta come «la Procura di Roma ha indagato» questa collega, una delle persone interrogate dai magistrati durante le indagini.

I colleghi della giovane, uccisa con ventinove coltellate nel 1990 in via Poma, all’interno degli uffici dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, dissero di non averla mai vista. Tuttavia, dai fogli delle presenze in ufficio è emerso che una di loro lavorava di solito proprio negli orari in cui era presente Simonetta Cesaroni.

Pertanto, potrebbe aver lavorato anche nel pomeriggio in cui avvenne il delitto di via Poma e, in tal caso, potrebbe aver visto o notato qualcosa. Ma ai magistrati avrebbe sempre negato la propria presenza sul posto. Per questo motivo, scrive il settimanale, le sarebbe stato notificato un avviso di garanzia.

PROSEGUONO LE NUOVE INDAGINI SU SIMONETTA CESARONI

Anche se si tratta di un cold case, la questione non è di poco conto, poiché – anche qualora emergesse che l’assassino di Simonetta Cesaroni è deceduto – potrebbe comunque celebrarsi un processo per falsa testimonianza. Non renderebbe giustizia alla vittima, ma rappresenterebbe comunque un tassello utile a far emergere la verità su quanto accaduto quel 7 agosto 1990.

Il killer della ragazza non è mai stato individuato, nonostante le numerose indagini condotte in questi trentacinque anni. Un’inchiesta è tuttora in corso, poiché è stata riaperta la ricerca della verità. Si cerca di comprendere che cosa sia realmente successo quel pomeriggio.

L’avvocata Federica Mondani, che rappresenta la famiglia Cesaroni, nelle scorse settimane, a Ignoto X, ha parlato delle nuove indagini, auspicando che si possa finalmente giungere alla verità ed esprimendo fiducia nella direzione intrapresa dagli inquirenti, quella da tempo voluta dalla famiglia: «È cambiato il team degli inquirenti, è cambiato il procuratore, un giudice ha dato una spinta e delle linee guida precise, e la Procura si sta allineando. È il motivo per cui siamo particolarmente in silenzio: dobbiamo rispettare il segreto istruttorio».