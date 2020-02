Simonetta e Marcello sotto accusa/ Gianni Sperti contro la coppia e..(Uomini e donne)

Simonetta e Marcello al centro dello studio insieme? Avete capito bene, questa è una delle cose che vedremo oggi pomeriggio a Uomini e donne visto che si sono sentiti in settimana. La cosa strana è che proprio Simonetta ha pensato bene di lasciare il suo numero a Marcello, un uomo che lei reputa interessante, intelligente e affascinante, ma questo non basta a convincere i presenti nello studio e, in particolare, Gianni Sperti che finisce per inveire contro di loro ma, soprattutto, contro Simonetta. La donna è uscita prima con Samuel Baiocchi, più giovane di lei, e poi ha fatto dietrofront lasciando il suo numero a Marcello, perché? L’opinionista di Uomini e donne ha la risposta ben chiara in mente ovvero il fatto che quello che abbia attratto Simonetta sia stata la lista dei beni, a quanto pare di lusso tra auto e case, di Marcello.

SIMONETTA E MARCO SOTTO ACCUSA A UOMINI E DONNE, PERCHE’?

Il fatto che i due si siano avvicinati farà discutere e non poco in studio e Simonetta e Marcello saranno chiamati a dire la loro. La prima si giustificherà dicendo che quando si è guardata intorno dopo Samuel è rimasta colpita proprio dall’eleganza e dalla signorilità di Marcello mentre quest’ultimo risponde alle critiche di Gianni dicendo che forse non tutti sono interessati ad un uomo maturo solo per i suoi soldi. L’opinionista continua a ribadire che la dama si è interessata a lui solo dopo aver sentito dire che ha diverse auto di lusso e non solo e forse il suo interesse non è molto sincero. Cosa risponderanno i due a quel punto e come si evolverà la situazione tra loro?

