Simonetta Gianfelici è tra le protagonista della nuova puntata de Le Ragazze, il programma condotto da Francesca Filadini che ci guida nel racconto di storie di donne che grazie al loro sguardo hanno illuminato eventi della nostra storia recente. Tra queste c’è anche Simonetta Gianfelici, top model che ha iniziato a lavorare a soli 17 anni nel mondo della moda diventando una delle più richieste sulle passerelle internazionali. Classe 1963, Simonetta con la sua bellezza ha conquistato la moda diventando uno dei volti iconici degli anni ’80 e ’90 sfilando per brand importanti come Mugler, Westwood, Versace, Gaultier, Valentino, Ferré senza contare le campagne pubblicitarie e le copertine per magazine di moda. Tra gli shooting storici della sua carriera impossibile non menzionare quello scattato da Helmut Newton e pubblicato su Vogue France prima e poi su Vogue Italia nel 1982.

Oggi la Gianfelici ha 60 anni, ma la sua bellezza a continua farsi notare ed apprezzare che se la ex top model dalle pagine di Vanity Fair ha precisato: “se continuassi a puntare sulla bellezza sarei fregata”. La ex modella è consapevole che la bellezza è stato un dono della vita, ma ha sempre cercato di andare oltre in quanto da sola non sarebbe bastata a costruire la sua carriera.

Simonetta Gianfelici, chi è? La ex top model su Newton: “sapeva tirarti fuori qualcosa di più”

Una vita vissuta in passerella quella di Simonetta Gianfelici che dalle pagine del Corriere della Sera ha rivelato: “è stata una commedia, un gioco, un grande bluff”. Ricordando quegli anni di grande successo nel mondo della moda ha precisato: “ho recitato una parte”. Definita “diva forever” da molti settimanali di moda, la Gianfelici è ancora bellissima e per molti è una icona senza tempo della moda. Eppure all’inizio non credeva di essere portata per il mondo della moda: “ero timida e inconsapevole, ma la fotografa Alberta Tiburzi costruì su di me un personaggio”.

Simonetta Gianfelici diventa così la modella algida, altera e irraggiungibile, ma in realtà è tutt’altro. La consacrazione internazionale arriva nel 1982 con il servizio pubblicato su Vogue France scattato dal geniale Helmut Newton. Ancora oggi lo ricorda con grande gioia: “Era un burattinaio, capace di tirarti fuori qualcosa in più. Nel suo mondo gli uomini non esistevano”.