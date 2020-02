Simonetta in perizoma a Uomini e Donne/ Barbara sbotta: “perchè io con i mutandoni?”

Simonetta scatena la rabbia delle altre dame del trono over di Uomini e Donne. La dama per la sfilata dal tema “Ghiaccio bollente” si è presentata in passerella con una minigonna bianca che ha lasciato intravedere la biancheria intima. La sfilata di Simonetta che ha sfoggiato la sua indiscutibile bellezza se, da una parte ha scatenato l’entusiasmo del parterre maschile, dall’altro ha fatto infuriare le altre dame, in particolare Valentina Autiero e Barbara De Santi. “Maria non parlo perchè io non potevo andare in un certo modo e lei sta con il cu*o di fuori”, commenta Valentina. “A me hanno fatto mettere i mutandoni perchè facevo vedere il sedere e, invece, lei può andare con il perizoma“, sbotta la De Santi.

SIMONETTA CONTRO BARBARA DE SANTI A UOMINI E DONNE: PERIZOMA O MUTANDONI?

L’outfit succinto di Simonetta per la sfilata femminile scatena la rabbia di Barbara De Santi che, già furiosa per i bassi voti ricevuti, punta il dito contro la collega, rea di aver potuto indossare anche della biancheria intima sensuale. “Mi hanno fatto mettere i mutandoni”, si lamenta Barbara. “Volevo dire, ma sono liberi i voti o no? Perchè non li accettate?”, chiede Fernanda. “Ma cosa stai dicendo? Ogni volta che apri bocca non metti in moto il cervello. Non stiamo parlando di voti. Stiamo parlando che una può uscire con le chiappe di fuori e una no. Ci sono delle regole, non puoi andare in giro alle tre del pomeriggio così perchè io ho dovuto mettere i mutandoni”, conclude Barbara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA