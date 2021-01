Simonetta Izzo “Incidente in barca? Ho rischiato la vita”/ “Botta alla schiena e..”

L’abbiamo vista con le stampelle e pronta a sfogarsi sui social ma alla fine Simonetta Izzo è tornata in piedi più forte di prima. Ma cosa le è successo e quale incidente ha avuto che ha messo a rischio la sua vita? L’attrice e produttrice sarà ospite a Oggi è un altro giorno e racconterà della sua carriera, della sua vita e di tutto quello che ha vissuto in questi anni, affronterà anche lo spinoso argomento dell’incidente andato in scena proprio la scorsa estate in quel di Capri mentre si trovava a bordo della barca di un suo amico. A quanto pare Simonetta Izzo è caduta in acqua impattando forte con la schiena e senza nessuno che la salvasse prima di bere molta acqua e rischiare la vita. Il suo racconto è arrivato poi sui social e ha messo in allerta i suoi fan che si sono subito rassicurati quando lei ha spiegato che il peggio era passato.

Simonetta Izzo “Incidente in barca? Ho rischiato la vita”

Lei stessa ha scritto sui social: “Stampella e sospetta frattura delle costole. Passavo dal tender allo yacht di un amico. La crew non mi buttato neanche un salvagente. Ho bevuto molto. Botta alla schiena. Una sfuggita vera”. All’epoca dei fatti Simonetta Izzo doveva essere ospite a C’è tempo per ma poi tutto è saltato anche se lei ha preferito spiegare con la sua stessa voce tutto al pubblico: “Sto bene, ma mi muovo con una stampella”. Per fortuna quello è solo un lontano ricordo, riuscirà la prossima estate a risalire in barca? Siamo sicuri di sì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA