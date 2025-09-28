Simonetta e Pasquale, i genitori di Paolo Mendico oggi a Domenica In: il racconto straziante dopo la tragica morte del figlio vittima di bullismo.

Una storia che brucia la coscienza, che deve rendere ardenti i tendini di chiunque; dobbiamo forse sentirci tutti colpevoli per ciò che è successo al piccolo Paolo Mendico. 14 anni, una vita spezzata dal bullismo, dal becero comportamento di chi pensa di poter colpire senza ripercussioni le anime più fragili. Spicca il senso di colpa che deve riguardare tutti, perchè tutti siamo colpevoli di una società che in tal senso è evidentemente un fallimento. Troppi casi simili, dalle scuole ai social, troppe vite che ingiustamente si arrendono alla brutalità altrui. Oggi a Domenica In versano fiumi di lacrime Simonetta e Giuseppe, genitori di Paolo Mendico: arrivato al suicidio pochi giorni fa dopo anni di bullismo, vessazioni fisiche e verbali.

Arrestando con fatica le lacrime, prende la parola Simonetta; mamma del piccolo Paolo Mendico. “E’ cominciato tutto dopo neanche una settimana di scuola; parliamo del primo anno della scuola superiore, 14 anni. Lui torna a casa un giorno e dice: ‘C’è un ragazzo che mi prende sempre in giro, anche in bagno, mi chiama femminuccia, Nino D’Angelo…’. Quando è accaduto una seconda volta ci siamo rivolti alla scuola per questo disagio e abbiamo chiesto un appuntamento alla vicepreside perchè, da sottolineare, in questa sede la preside non c’è perchè in un’altra struttura”. La donna ha poi aggiunto: “Abbiamo raccontato di questo problema, di questo ragazzino che aveva trascinato sempre più ragazzini a bullizzare nostro figlio. La vicepreside, a ogni nostra denuncia, ci diceva che avrebbe provveduto e questo invece non avveniva”.

Paolo Mendico, una vita distrutta dalla brutalità umana: il racconto struggente dei genitori a Domenica In

Nulla cambiava, il povero Paolo Mendico continuava ad essere bullizzato ma stando ai racconti non c’erano ripercussioni ai danni dei colpevoli. “La vicepreside minacciava sospensioni, ma poi non accadeva mai nulla; questi ragazzacci vedevano l’assenza di ripercussioni e quindi si sentivano in diritto di continuare a dare fastidio a mio figlio. E’ andata avanti così per tutto l’anno scolastico”. Ricostruendo i possibili segnali, qualcosa che potesse far temere all’estremo gesto del suicidio, Simonetta – mamma di Paolo Mendico – ha spiegato: “C’era sicuramente un turbamento profondo; nel quotidiano però era sempre attivo. Suonava, amava andare a pesca, sempre con il sorriso; l’unica cosa che poteva essere un segnale era il fatto di non voler tornare in quella scuola. Per il resto non ha lasciato trapelare nulla, il pomeriggio prima ha fatto il pane perchè seguiva uno chef…”.

Devastante a Domenica In il racconto dei genitori di Paolo Mendico, Simonetta e Giuseppe. L’ultima sera, il racconto di tutte le passioni di quella giovane vita così legata alla famiglia; con passioni non canoniche forse per le generazioni di oggi e che contribuivano a renderlo speciale. “Ci sono stati tutti vicino, ho i social pieni, tutto il mondo. Al funerale di Paolo è venuto solo un compagno di classe con i genitori, degli altri non si è visto nessuno. Dicono che alcuni sono venuti, ma noi non abbiamo visto nessuno; nemmeno a casa”. Simonetta, con il cuore spezzato e il volto solcato da fiumi di lacrime, racconta: “Come si sopravvive ad una tragedia così grave? Io sto male, non dormo più la notte. Piango, mi manca il respiro, ogni mia giornata inizia come un inferno. Non si sopravvive, non si vive più, non riesco più a sentire nulla”.