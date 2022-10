Simonetta Matone/ “Divorzio Ilary e Totti? Storia cafona. Sono due bori, mi annoiano”

Simonetta Matone, ex magistrata e neo deputata della Camera eletta tra le fila della lega, entra a gamba tesa nella spinosa questione del divorzio tra Totti e Ilary. “È una cosa che mi annoia, li trovo due bori – commenta durante il suo intervento nella trasmissione ‘Un Giorno da pecora’ in onda su rai Radio 1 – questo litigare per delle cose cafone è da bori, per i Rolex, per le borse firmate, non me ne può fregare nulla”. Il commento di Simonetta Matone arriva dopo una lunga intervista su argomenti politici, per arrivare infine a quello che è il gossip del momento nonché una delle battaglie legali più chiacchierate.

Simonetta Matone non se la sente di attribuire la ragione a una delle due parti in causa tra Ilary e Totti. “Non ho letto gli atti” è la secca risposta. A cui aggiunge che “certo andare con la nuova compagna nel luogo sacro del tuo amore con la precedente non è chicchissimo, ognuno deve avere i suoi luoghi sacri. Ci stanno diecimila ristoranti”. E ribadisce la sua opinione: “la trovo un po’ cafona questa storia”, precisando però la che le sue parole non sono dettate dallo “snobismo, perché io sono un’appassionata di gossip, leggo tantissimo su di tutto”.

Simonetta Matone: “Ilary e Totti due bori”, il divorzio più chiacchierato del momento

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è senza dubbio uno degli argomenti più seguiti e chiacchierati e con ogni probabilità si deciderà in Tribunale. I due ex coniugi non sembrano infatti intenzionati a risolvere la questione in modo pacifico, come dimostra il protrarsi della questione dei Rolex dell’ex capitano della Roma. Come ha riportato il Corriere della Sera, infatti, Totti avrebbe restituito a Ilary la sua collezione di borse griffate, aspettandosi di riavere indietro i propri Rolex. Ilary però ha tenuto per sé i Rolex e Totti non le ha ancora restituito le centinaia di paia di scarpe di lusso.

Ilary avrebbe sottratto i Rolex dalla cassetta di sicurezza della loro abitazione all’Eur, in cui al momento lei non ha accesso. D’altra parte, però, Totti le ha sottratto la sua collezione di accessori di lusso. Una questione che non sembra essere riuscita a conquistare Simonetta Matone ma che invece potrebbe finire presto in Tribunale già nel 2023, mandando in frantumi in sogni di chi spera ancora che tra i due ex coniugi possano tornare l’amore e l’armonia perduti. Francesco Totti sembra infatti più legato che mai a Noemi Bocchi, la flower designer conosciuta grazie alla loro comune passione per il calcio e il padel.











